El exministro de Justicia y diputado nacional por Unión por la Patria (UxP), Martín Soria, criticó el tratamiento en comisiones de la Ley Ómnibus y se preguntó quién o quiénes redactaron el texto. "La gran pregunta es quién gobierna y quién legisla en Argentina, a más de 30 días de gobierno", sostuvo.



En diálogo con AM750, el diputado de UxP calificó de "tomada de pelo" que nadie haya podido explicar quién redactó la Ley Ómnibus impulsada por el gobierno de Javier Milei.

"Lo que estamos viendo en este plenario de las tres comisiones de la Cámara de Diputados es un papelón sin precedentes en estos 40 años de democracia", aseguró.

Consultado acerca de las afirmaciones del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, el martes en la apertura del debate en comisiones de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, donde dijo 'Si hay crisis económica, no va a haber Constitución vigente', Soria desarrolló: "Esa frase de Barra nos llamó mucho la atención, casi como que si no aprobábamos esta ley, casi a libro cerrado, no va a haber Constitución. Cuando no hay Constitución, cuando no hay imperio de la ley, es la ley del más fuerte, esa historia de la Argentina que se cobró la vida de 30.000 jóvenes argentinos. Y asusta porque lo dice un funcionario de un gobierno que acaba de asumir", dijo.



Asimismo, insistió en el desconocimiento del Procurador del Tesoro en torno a quién redactó el texto del proyecto de ley. "Lo de Barra fue muy fuerte, porque estamos hablando del jefe de cuerpo de abogados del Estado y reconoció que no tenía ni idea quién había escrito y participado en esta ley", afirmó.

"Da la impresión que quieren volar a la Argentina por los aires"

"Esto es grave porque todos sabíamos que (Mauricio) Macri era un millonario, pero estamos viendo que estos personajes que están en el gobierno son empleados de millonarios y grandes empresas. El temor es si esos empresarios fueron los que escribieron la ley", agregó.

"Quizás el verdadero plan sea volar la Argentina. No es como en 2016 que se hablaba del gobierno de CEOs, estos son empleados. Federico Sturzenegger es un empleado, Javier Milei también era empleado de una empresa. La gran pregunta es quién gobierna y quién legisla en Argentina, a más de 30 días de gobierno", advirtió.

"Ojalá que esto no termine como el 2001, porque nos costó mucho levantarnos. Aunque no es muy diferente a este momento, porque cuando anunciaron un megacanje y un corralito fue instantáneo. Ahora no es tan así, pero lo que hacen es licuar el dinero que tiene en el bolsillo todo el pueblo argentino. Ojalá no terminemos así pero da la impresión que quieren volar a la Argentina por los aires", sentenció.