El fiscal general Sandro Abraldes se pronunció en contra de un recurso con el que el médico Aníbal Lotocki, actualmente detenido en el penal de Ezeiza imputado por la muerte del empresario Cristian Zárate, pretende revertir una condena a ocho años de prisión en su contra por lesiones graves a sus pacientes.

Su defensa presentó un "recurso extraordinario federal, con el propósito de que la cuestión sea tratada directamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación". El fiscal Abraldes se opuso a ese planteo. "El recurrente no ha logrado introducir la cuestión federal a debatir, pues la relación directa del problema con las garantías constitucionales que se afirman violentadas no ha sido demostrada", sostuvo.



En ese contexto, el fiscal consideró que "sólo se trata de un mero juicio discrepante con el criterio adoptado", pues "el pronunciamiento judicial impugnado cuenta con fundamentos jurídicos suficientes que le otorgan plena validez".



Además, Lotocki presentó un recurso de casación horizontal para que otra sala de la Cámara de Casación porteña revise la condena en su contra y ello fue parcialmente admitido y se encuentra en trámite. Esa apelación se relaciona con el delito de "estafa" en perjuicio de una de sus pacientes, Gabriela Trenchi.

Lotocki habló desde Ezeiza

La semana pasada, Lotocki habló por primera vez desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde hace cuatro meses. Afirmó que su encarcelamiento es "injusto" y aseguró que no recibe tratos especiales respecto de otros presos.

"No estaba en mis planes estar acá, no me parece justo. Una prisión preventiva, no fui enjuiciado, no tengo condena, no debería estar acá", sostuvo en diálogo con Socios del Espectáculo. "El juicio de Zárate se hará en uno o dos años más. Este tiempo perdido no lo recupero más", agregó. "Pero bueno, dicen que hubo riesgo procesal porque me mudé de casa", en relación a la vez en la que mudó su domicilio sin autorización judicial para establecerse en la provincia de Buenos Aires.

Lotocki fue imputado por el "homicidio simple con dolo eventual" de Zárate, ocurrido el 15 de abril de 2021, luego de que el empresario se realizara una intervención quirúrgica en una clínica no habilitada del cirujano, en Caballito. Enfrenta una pena de 8 a 25 años de prisión.

Además, en noviembre pasado, el médico de 53 años fue condenado a la pena de ocho años de prisión y a diez de inhabilitación especial para ejercer la medicina por otra causa vinculada con la denuncia por lesiones graves que le provocó a la actriz y conductora Silvina Luna, quien falleció el año pasado, y también a la modelo Stefanía Xipolitakis; a su ex pareja, Pamela Sosa; y a la empresaria textil Gabriela Trenchi.

Las cuatro denunciaron que el médico les aplicó polimetacrilato, un producto sintético compuesto por microesferas de acrílico que está prohibido en determinadas cirugías, como aumento de glúteos o pantorrillas, por el alto riesgo que tiene de presentar complicaciones en la salud.

Sin embargo, el médico no está en prisión preventiva por la muerte de Silvina Luna ni por la denuncia conjunta entre Luna, Sosa, Xipolitakis y Trenchi, sino por fallecimiento del empresario de 50 años.

