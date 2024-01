La reconocida actriz Luisa Kuliok cuestionó este lunes al presidente Javier Milei y reconoció que la “ofende” cuando el mandatario habla de ‘argentinos de bien’ para referirse a aquellos ciudadanos que están a favor de sus reformas impuestas mediante un megaDNU y la enorme ley ómnibus.



“Una de las cosas que dice el presidente actual, y a mí me impresiona particularmente, es lo de llamar 'argentinos de bien' a quienes aprueben su proyecto. Y todos los que no lo hagan, no lo son. Ya establecer desde un lugar de presidencia la discriminación y separación de las personas de esta manera, es una definición”, consideró.

Y añadió: “Una definición de país, de vida, de comunidad. Así que recuérdenlo que éste señor presidente habla de argentinos de bien solo para quienes voten su proyecto. Todo esto de la ley ómnibus y el DNU serán los argentinos de bien. Lo que para mí es una ofensa. A mí me está ofendiendo. A mí como a todos”.



Luisa Kuliok en el papel de Juana Azurduy

Antes, Kuliok se refirió a la obra que está interpretando, Juana vive!, donde se cuenta la vida de Juana Azurduy y aseguró que la prócer boliviana es una figura de vital importancia para escuchar en estos días.

“Fijate cómo se resignifica en este momento. Es imprescindible escuchar a esa mujer. Una mujer de una templanza, de una entereza y capaz de una gesta tan extraordinaria. Primero, de luchar a la par de su compañero, Manuel Padilla. Y luego Belgrano, Güemes”, explicó.

A lo que añadió: “Ella logra sacarle la bandera a los españoles. Se las saca de las manos. Por eso la nombran Teniente Coronel. La consciencia de lo que es la patria, de lo que son los derechos. Una mujer a la que le decían la Pachamama por lo que significaba para los pueblos”.

En este contexto, reflexionó: “La obra tiene mucho sentido del humor. Y dolor. Y los hijos. Y la posibilidad de la reflexión. Ofrecer hoy la posibilidad de un personaje como el de Juana, con el dilema de país o colonia, resuena en cada corazón”.

Juana vive! puede verse este martes 16 y miércoles 17 de enero en el Teatro Auditorium de Mar del Plata (Boulevard Marítimo 2280) en un evento promovido por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.