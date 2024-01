El colombiano Jaminton Campaz, determinante en la conquista de la Copa de la Liga por parte de Central, no seguirá en Rosario. Las negociaciones entre el futbolista y el club no llegaron a buen puerto, a pesar de la compra de una parte de su ficha, y el futuro del extremo estará en Gremio de Porto Alegre, el otro dueño del pase.

El conjunto brasileño anunció este lunes el regreso de Campaz: "El deportista y el club argentino no llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato y, por tanto, Campaz regresa al Gremio, actual titular del vínculo federativo. El futbolista será sometido a evaluaciones rutinarias y estará disponible para realizar trabajos de pretemporada a partir de este martes".

Gremio confirmó también que Central compró el 50 por ciento de los derechos económicos del colombiano, "según lo previsto en una opción en el contrato de préstamo del atacante".

El oriundo de Ibagué, de 23 años, llegó a préstamo por un año, con una opción de compra por la mitad de su pase. Cuando finalizó su vínculo, el pasado 31 de diciembre, Rosario Central ejecutó la cláusula para adquirir la mitad de la ficha de quien fue una de las grandes figuras del fútbol argentino, a cambio de dos millones de dólares.

Pero las negociaciones comenzaron a dilatarse, cuando llegó el momento de sellar el acuerdo con el jugador. Inicialmente, desde su propio entorno se aseguró que el futbolista reclamaba "una deuda por parte de Gremio cercana a los 500 mil dólares" y el colombiano consideraba que, de firmar su respectivo nuevo contrato con Central, no cobraría el dinero adeudado por el club brasileño.

Finalmente, tras no llegar a una resolución, y luego de su negativa a firmar con Central, la entidad brasileña anunció su vuelta. Además de mantener los derechos federativos, el Tricolor aún es dueño del 40 por ciento de su pase. El 10 restante pertenece al jugador.

"No quiero ni hablar del tema Campaz. Ni idea cuando llega. No hablo ni intento, esas son cosas de los dirigentes. Si viene bien y si no será otro tipo de problema. No se puede esperar, tengo que dedicarme a los que tengo entrenando acá", había asegurado el entrenador Miguel Ángel Russo en referencia al extremo que disputó 43 partidos en la campaña 2023 y convirtió 10 goles, con una marca de 18 y 6 en la Copa de la Liga.

Amistoso con el Colo-Colo de Almirón

Mientras tanto, Central enfrentará este martes a Colo-Colo en su segundo partido de pretemporada en Uruguay. El encuentro se jugará desde las 22:15 en el estadio Centenario y podrá verse por la plataforma Star+.

Rosario viene de empatar 1 a 1 y ganar por penales al Liverpool de Montevideo el sábado pasado, mientras que Colo-Colo, que tendrá el debut del DT exBoca Jorge Almirón, se está preparando para la serie contra Godoy Cruz de Mendoza por la segunda ronda de la Copa Libertadores de América, que comenzará el próximo 22 de febrero en la provincia cuyana.