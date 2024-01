La Organización Mundial de la Salud (OMS) también participa en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, y encabezó una sesión denominada "Preparándose para la enfermedad X", sobre un patógeno desconocido que podría generar 20 veces más muertes que la pandemia de covid-19.



En este contexto, el organismo intentó concientizar acerca de los esfuerzos que se necesitan para preparar los sistemas de salud ante los desafíos que se avecinan.

Por ello, las autoridades remarcan que no se trata de una nueva enfermedad, sino que utilizan este término desde 2018 para referirse hipotéticamente a un patógeno todavía desconocido que pueda causar una "epidemia internacional en el futuro".

Qué es la enfermedad X

La hipotética "Enfermedad X" aparece desde 2018 en la lista de "enfermedades prioritarias para la investigación y el desarrollo en contextos de emergencia" de la OMS y el organismo subrayó que se trata de una hipótesis y que la enfermedad "no existe".



Imagen: AFP.

"La enfermedad X representa el conocimiento de que una epidemia internacional grave podría ser causada por un patógeno del que actualmente se desconozca que cause enfermedades humanas, provocada por un hipotético patógeno que podría provocar 20 veces más muertes que la pandemia", indica la OMS.



De esta manera, el término se emplea como metáfora para concienciar sobre la necesidad de abordar programas coordinados de salud pública para reducir el riesgo de que las epidemias pasen a ser pandemias.

Las enfermedades prioritarias, según la OMS

En la exposición en el Foro Económico de Davos, la OMS enumerará también ocho prioridades de salud pública que tendrán que abordarse en los próximos años, entre ellas la evolución del covid-19, el ébola y la fiebre del zika.

Covid-19.

Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

Enfermedad por el virus del Ébola y enfermedad por el virus de Marburgo.

Fiebre de Lassa.

El Síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

Nipah y enfermedades henipavirales.

Fiebre del Valle del Rift.

Fiebre del Zika.

No obstante, el organismo señala que "no es una lista exhaustiva ni indica las causas más probables de la próxima epidemia", sino que las enfermedades mencionadas son aquellas que "plantean el mayor riesgo para la salud pública" debido a su potencial epidémico y si no existen contramedidas o son insuficientes.

