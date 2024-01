El histórico dirigente radical Juan Manuel Casella aseguró este miércoles por AM750 que la UCR sigue en medio de los “coletazos de una crisis importante” de la que no logra recuperarse. Por eso, consideró que el titular del partido, Martín Lousteau, debe convocar de manera urgente al comité nacional y fue muy crítico con el rol que tomó estos últimos días el presidente del bloque de Diputados, Rodrigo de Loredo.



En una primera instancia, Casella aseguró que la UCR no está actuando como debería hacerlo desde el punto de vista institucional. Así, recordó que el partido centenario tiene dos cuerpos fundamentales, la convención nacional y el comité nacional, y que los bloques legislativos “deben ejecutar en el parlamento las disposiciones de estas organizaciones”.

“En estos momentos, eso no funciona así. Hay una desorganización interna. De ahí las contradicciones. Y el radicalismo debe recuperar el funcionamiento institucional. El presidente del comité nacional debe ejercer ese cargo con toda intensidad y la convención nacional debe reunirse rápidamente para fijar la estrategia. A partir de ahí abrir una línea de acción política que los diputados deberán aceptar”, precisó.



En este contexto cobra una vital importancia definiciones como las que dejó a continuación, como aseguró que “el radicalismo no coincide con la política de privatizaciones generalizadas, del desarme del Estado”. Es que, por estas horas, la lupa aparece sobre la UCR y en cómo va a votar la ley ómnibus. Una ley que, por estas horas, acompañaría en general, pero pediría debatir punto por punto.

O, al menos, así lo adelantó el presidente del bloque en la Cámara de Diputados, Rodrigo de Loredo, quien también fue fuertemente criticado por Casella, justamente, por hacer alusión a la posición partidaria: "No me conforma el rol de Rodrigo de Loredo. Creo que, con toda voluntad, está ocupando un espacio que no le corresponde”.

“Pero por lo que percibo, ha hecho afirmaciones que no le corresponden. El presidente del bloque no define para qué lado vota el bloque. Lo hace la convención nacional. El presidente del bloque marca la política legislativa, pero con la estrategia de la UCR. De Loredo avanza más allá de lo que debería”, denunció.

De la vereda opuesta, el presidente del partido, para Casella, no aparece lo suficiente en este momento: “Martín Lousteau debe convocar a la convención. Creo que debería hacerlo con urgencia. El funcionamiento partidario debe ser conducido por el comité nacional. Es el poder ejecutivo de la UCR. La ausencia de Lousteau es una ausencia costosa”.



Los cuestionamientos de un sector del radicalismo puertas adentro no son una novedad: esta semana, también en declaraciones a la Radio AM750, Federico Storani advirtió que los diputados de la UCR deberían votar en contra del proyecto de ley ómnibus y reconoció que habrá una división y que un sector podría votar a favor de la iniciativa. “Yo creo que van a votar divididos. Creo que una parte del bloque va a votar en general oponiéndose”, remarcó.

Para Storani, De Loredo “tiene una posición ambigua”. “Dijo que el DNU es inconstitucional, pero está de acuerdo con el contenido de la ley. Es diferente a lo que expresan otros diputados radicales, que tienen una formación muy específica”, afirmó.

Según el exministro, De Loredo “inició (su presidencia como jefe del bloque en Diputados) con una situación casi de ruptura. Hubo una parte que votó a favor de la presidencia de Facundo Manes. Y, atado con alambres, se reunificó. Pero creo que esa situación puede volver a presentarse”.

Finalmente, Storani habló sobre su visión particular del intento de reformas estructurales que echan por tierra derechos en todos los ámbitos. “Mi posición es pública. Ya lo señalé. El DNU es manifiestamente inconstitucional. Por lo tanto, no debe, no puede, apoyarse de ningún modo”.

En tanto, el presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, también se mostró crítico del DNU y de la ley ómnibus. "El decreto clausura el Congreso", dijo indignado en las últimas horas. "Es un mes muy malo para Argentina y para la política. Las medidas que vienen llevando adelante son contrarias a los intereses del pueblo argentino, a la clase media, a los trabajadores, jubilados y jóvenes, también son malas para la democracia", indicó Rombolá al programa La inmensa minoría.