El juez Pablo Pullen Llermanos prohibió ayer a Nahuel Morandini y Roque Villegas, y a sus familiares y amistades, hacer cualquier referencia pública sobre el ex gobernador Gerardo Morales, su esposa Tulia Snopek y la pequeña hija de este matrimonio.

La decisión se tomó en la misma resolución por la que el juez rechazó el cese de la detención de Villegas, que había sido solicitada por su defensa, a cargo de los abogados Adrián Iconomovich y Sebastián Iconomovich.

Morandini y Villegas están detenidos desde el 4 de enero, imputados por twitear sobre la vida privada de Morales. La denuncia fue realizada por la esposa del ex gobernador, quien argumenta que las publicaciones en redes sociales lesionaron derechos de la pequeña hija del matrimonio. La justicia inmediatamente ordenó la detención de los dos hombres, quienes cumplen prisión preventiva por 60 días, ordenada por el juez Roberto Assef, en la Unidad Penal N° 1 de Villa Gorriti.

Ayer Pullen Llermanos hizo lugar a un pedido del defensor oficial de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces, Federico Ruiz Saman, que presentó un pedido de medida cautelar de "protección persona".

El juez acordó con el planteo de la Defensoría y ordenó "a los imputados Humberto Roque Villegas y Marcelo Nahuel Morandini, y el grupo familiar y de amistad de cada uno de ellos, la prohibición de ejercer actos de violencia psicológica por sí, o por interpósita persona, particularmente la de efectuar expresiones públicas por cualquier medio, utilizando el nombre de las víctimas de autos y/o la referencia de ambas con relación a su progenitor y esposo, respectivamente, e igualmente en el caso de este último, con la utilización de su nombre, o del cargo público que ocupó u ocupare”.

Este punto es el segundo de la resolución que se conoció ayer. En primer lugar el magistrado rechazó el pedido de cese de la detención de Villegas, y también rechazó el pedido subsidiario de cambio de la modalidad de cumplimiento de la preventiva.

El abogado Adrián Iconomovich, que destacó que tenían “muchas esperanzas en la audiencia por los argumentos que presentamos para pedir el cese de detención": que no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento en la investigación, indicó que el juez fundamentó la continuidad de la prisión preventiva en que “actualmente se siguen expandiendo varias publicaciones de las cuales mi cliente supuestamente habría sido partícipe primario". Sin embargo, el letrado recordó que las cuentas de Villegas "están bloqueadas y los celulares están en poder de la justicia, de manera que desaparece el entorpecimiento a la investigación, le correspondería la libertad, o prisión domiciliaria”, insistió.

El defensor también cuestionó el cambio de magistrado actuante, dado que el juez natural de esta causa es Assef. Sin embargo, Iconomovich contó que cuando presentaron el pedido de cese de detención, les dijeron que "iba a estar el doctor Andrés Spinassi, y un día antes de la audiencia nombran a Pullen Llermanos siendo que estaba de turno Spinassi”.

Asimismo, el abogado detalló que la defensa presentó un informe sobre la vida de Villegas, en el que se ratifica que "es sostén de su familia integrada por cuatro hijos, dos de los cuales son menores (de edad) y también está a cargo de su madre que padece una enfermedad”. “Pensábamos que las presentaciones que habíamos realizado por nuestro asistido eran suficientes. Es una persona humilde, no está ligado a cuestiones políticas, hizo esa publicación que no podemos decir que está bien o mal; pero sí podemos decir que es una persona que no ha fabricado la publicación, que fue replicada por otros usuarios”, acentuó Iconomovich.

También la defensa de Morandini, a cargo del abogado Ariel Ruarte, solicitó que se revoque la prisión preventiva dictada por Assef. Se espera que la semana entrante haya una decisión al respecto. “Esperamos respuestas más amigables ya que han lesionado a personas ajenas afectando sus derechos, entendemos que nuestro cliente y su familia vienen sufriendo el desarraigo desde el 5 de enero y la celeridad de la justicia en un caso inaudito”, dijo Iconomovich.

Mientras se realizaba la audiencia virtual familiares de ambos detenidos hicieron una intervención en inmediaciones del Ministerio Publico de la Acusación pidiendo “la libertad de los presos por twittear”.

En una rueda de prensa, Marcela Vega, hermana de Villegas, contó que concurrió con la esperanza de verlo pero esa expectativa quedó frustrada porque el trámite se hizo de manera virtual. "Hicieron un ambiental, sacaron fotos en la casa, a los chicos, a mi madre. En un momento dijeron que le iban a dar la domiciliaria hasta que se cumplan los 60 días y no pasa nada. Estamos a la espera de que esto se solucione, agradecida a los organismos de derechos humanos que nos ayudan mucho”.

Juan Castro Olivera, cuñado de Morandini, destacó que reciben "mucha solidaridad". Sobre la causa, dijo que "es una aberración". "Vinimos a pedir la libertad de Nahuel y Roque. Mis sobrinas están muy golpeadas”, dijo.