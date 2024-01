El miembro de la comisión directiva de Aeronavegantes, Juan Ignacio Álvarez, afirmó que Aerolíneas Argentinas parece ser un "fetiche" para los gobiernos neoliberales, luego que desde la campaña presidencial, Javier Milei dijera que quiere que el Estado nacional se desprenda de la empresa de bandera.

En este sentido, sostuvo que la discusión en torno a la aerolínea de bandera "se transforma en una disputa política al decir que Aerolíneas está llena de ñoquis, que da pérdida, que tiene demasiados empleados, y cuando uno ve los papeles y agarra los números, se da cuenta de que no es así".

Además, refutó la teoría de que la empresa da pérdida, ya que "desde que salimos de pandemia, como todas las aerolíneas del mundo, está yendo a un superávit que se vio a finde año con 32 millones de dólares de ganancias".

"Pero, más allá de si fuera deficitaria o no, cumple un rol y un papel fundamental en nuestro país", enfatizó en diálogo con AM750.

"Yo soy miembro de la comisión directiva, pero también soy empleado y me subo a los aviones y Aerolíneas va a destinos donde no va nadie. ¿Por qué no va nadie? Porque no ganan plata yendo ahí. Y está bien, porque nosotros no somos una empresa privada, nosotros tenemos que conectar el país", argumentó.





"En ningún país civilizado que entienda de la industria hay cielos abiertos"

El miembro de Aerolíneas Argentinas recordó que en el gobierno de Mauricio Macri ya se intentó hacer algo similar con la "revolución de los aviones".

"La revolución de los aviones fracasó porque entraron seis empresas y se fueron las seis, dejando a la gente que contrataron sin trabajo y a los pasajeros tirados", dijo.

"Ni en estados Unidos ni en Europa hay cielos abiertos. En ningún país civilizado que entienda de la industria se hace porque estas cosas no funcionan", agregó.

"Nosotros no estamos en contra de que vengan nuevas empresas, es más, queremos que vengan porque acá hay mercado y Aerolíneas está en condiciones de competirle a cualquiera, pero con reglas. Las reglas tienen que ser claras y justas para todos, sino va a pasar lo que sucedió en la revolución de los aviones", concluyó.