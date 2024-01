El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, confirmó hoy que está "encaminada" la venta del juvenil Agustín Ojeda a New York City de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.



En el marco de la presentación oficial de seis de los siete refuerzos de la "Academia" para el 2024, Blanco informó que Ojeda será una nueva baja en los próximos días.



"La venta está encaminada, ya cruzamos la documentación y en cinco o seis días debería resolverse", informó Blanco en declaraciones a ESPN.



Ojeda, de 19 años, será transferido a New York City, uno de los equipos del grupo con capitales de Emiratos Árabes Unidos que maneja Manchester City, en una suma cercana a los 7 millones de dólares por el 90% del pase.



El extremo rosarino se irá del equipo "académico" luego de apenas 24 partidos y 3 goles desde su debut en marzo de 2022 con Fernando Gago como DT.



Racing presentó hoy oficialmente al arquero Facundo Cambeses, a los mediocampistas Santiago Sosa y Bruno Zuculini y a los delanteros Santiago Solari, Maximiliano Salas y Adrián Martínez.



Blanco avisó que no se retiran del mercado de pases y que intentarán cerrar dos defensores además de Germán Conti, quien quedó afuera del evento pero ya tiene todo acordado para ser el séptimo refuerzo del equipo dirigido por Gustavo Costas.



Los apuntados son Agustín García Basso, actualmente en Independiente del Valle, de Ecuador, y Marco Di Césare, de Argentinos Juniors y el seleccionado argentino que participará del torneo Preolímpico.



A su vez, Blanco descartó que salgan a buscar un reemplazante para Ojeda por lo que quedan sin efecto los nombres de Benjamín Domínguez (Gimnasia y Esgrima La Plata) y Agustín Urzi (exBanfield y hoy en Juárez, de México).



Racing jugará un nuevo amistoso este sábado desde las 9 contra Lanús en La Fortaleza.



El debut en la zona B de la Copa de la Liga será el sábado 27 a las 21:00 contra Unión en el Cilindro.



Y en otro orden, hoy Racing recibió un gran reconocimiento a la distancia del club colombiano Deportes Tolima, que presentó un modelo de camiseta "70 años" con los colores de la entidad de Avellaneda.



"Como el color del cielo, si, como en 1954 cuando el azul y blanco de Racing Club nos arropó para dar inicio a nuestra historia", fueron las razones de este homenaje que hoy esgrimió en sus sedes sociales el club colombiano, cuyos colores principales en la actualidad son el rojo y amarillo.