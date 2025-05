El presidente estadounidense, Donald Trump, mantuvo este lunes conversaciones telefónicas por separado con sus pares de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, es un intento por cumplir su promesa de campaña de destrabar el conflicto en Europa del Este. Aunque las llamadas concluyeron sin un acuerdo de paz concreto, Trump dijo haber conseguido la promesa de ambos de iniciar "de inmediato" negociaciones para una tregua y el fin de la guerra.

"¡Dejemos que el proceso comience!"

En una declaración difundida a través de su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, el presidente estadounidense informó que tuvo una "llamada de dos horas" con Putin, a la que calificó como "de tono y espíritu excelente". "Rusia quiere establecer un comercio a gran escala con Estados Unidos cuando termine este ‘baño de sangre catastrófico’, y yo estoy de acuerdo", afirmó Trump.

Según el relato del republicano, Rusia y Ucrania iniciarían de inmediato negociaciones para lograr un alto el fuego y avanzar hacia el fin del conflicto. Subrayó que "solo ambas partes conocen los elementos necesarios" para alcanzar un acuerdo duradero. También indicó que notificó a varios líderes occidentales, en particular a los aliados europeos de Ucrania, y al Papa sobre los avances, y planteó que el Vaticano podría ser la sede para las futuras negociaciones. "¡Dejemos que el proceso comience!", exclamó Trump.

Elogio ruso a la mediación de Trump

Por su parte, Putin dijo que Rusia está dispuesta a trabajar con Ucrania en un memorándum sobre un eventual tratado de paz. Tras la llamada con Trump, el mandatario ruso afirmó que las negociaciones van "por buen camino", pese al fracaso reciente de la cumbre en Estambul, el primer encuentro formal entre delegaciones desde el inicio de la ofensiva rusa.

Según explicó Putin, aún deben definirse varios aspectos clave, como "los principios de la resolución, los plazos para la firma de un acuerdo de paz" y "la posibilidad de un alto el fuego temporal" previo, si se alcanzan compromisos concretos. El Kremlin aseguró que esta conversación entre los mandatarios era importante ya que prefiere poner fin al conflicto por la vía diplomática, a pesar de que el fin de semana lanzó un ataque que Ucrania calificó como "récord".

"Es preferible lograr nuestros objetivos por medios políticos y diplomáticos, por supuesto", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los medios estatales. Peskov recordó que la invasión rusa se produjo luego de que la OTAN rechazara las demandas rusas en las negociaciones de paz, pero elogió los esfuerzos de mediación de Washington: "Si estos ayudan realmente a lograr nuestros objetivos por medios pacíficos, es lo preferible".

Ucrania valora pero también desconfía

Las conversaciones de este lunes se dieron luego de uno de los mayores ataques con drones rusos, con cerca de 400 lanzamientos durante el fin de semana, y en medio de intensas gestiones diplomáticas, especialmente por parte de funcionarios ucranianos y europeos, que buscan convencer a la administración Trump de la urgencia de un cese inmediato de hostilidades.

Zelenski conversó con Trump antes y después de la llamada con Putin y pidió al mandatario estadounidense endurecer las sanciones contra Rusia si se negaba a un alto el fuego. "Le pedí que no tomara ninguna decisión sobre Ucrania sin nosotros antes de su conversación con Putin", dijo el presidente ucraniano a periodistas. Además descartó retirar tropas de zonas del este y sur de Ucrania controladas por Kiev, en rechazo de peticiones rusas para poner fin a la invasión.

Un funcionario ucraniano cercano a las negociaciones sostuvo que Ucrania hizo "mucho más por la paz que Rusia" y consideró clave está llamada para revitalizar los esfuerzos de acabar el conflicto. "Ucrania busca un alto el fuego completo e incondicional por un período prolongado. Como dijo el presidente Trump: queremos que se detenga el derramamiento de sangre. Y compartimos plenamente esa lógica. Sólo entonces puede avanzar el proceso de paz", señaló bajo condición de anonimato.

Sin embargo, algunos sectores de la política ucraniana desconfían del resultado, señalando que el presidente estadounidense suele alinearse con Putin tras conversar con él. "Por alguna razón, Trump cree que tiene una buena relación con Putin, pero en realidad, Putin lo usa y hasta lo humilla. Intenta mostrar que Trump no es consistente ni fuerte", advirtió Oleksandr Merezhko, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ucraniano.

Un tema prioritario para Trump

Trump y Putin dialogaron durante dos horas, en la que fue su segunda conversación desde marzo. La llamada, que Putin atendió mientras visitaba una escuela de música en Sochi, en el sudeste ruso, tiene un valor simbólico para la Casa Blanca, ya que Trump hizo del fin de la guerra en Ucrania una de sus prioridades en política exterior, aunque hasta ahora sin resultados concretos.

El objetivo declarado de la llamada, según la Casa Blanca, era alcanzar un alto el fuego y "parar el baño de sangre" en Ucrania. El domingo, en su red Truth Social, Trump escribió que esperaba "un día productivo" que conduzca al fin de "esta guerra tan violenta, una guerra que nunca debió haber ocurrido". Durante la campaña presidencial, Trump prometió que acabaría con el conflicto en 24 horas si era elegido. Sin embargo, a cuatro meses de asumir, sus esfuerzos aún no se traducen en avances palpables.

Leavitt afirmó que el presidente está "cansado y frustrado con ambas partes" y que su intención sigue siendo "ver este conflicto llegar a su fin". En la misma línea, el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, sostuvo previo a la llamada desde el Air Force Two, que esperan resultados y advirtió que si Rusia no muestra seriedad, Estados Unidos podría retirar su respaldo al proceso. "¿Putin está hablando en serio? Si no es así, esta no es nuestra guerra", lanzó Vance.

Presión europea

En la previa de su contacto con Putin, Trump mantuvo una llamada conjunta con los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, quienes enfatizaron la necesidad de un alto el fuego incondicional y advirtieron sobre posibles sanciones si Rusia no se compromete seriamente. "No se puede apurar un acuerdo sin concesiones sustanciales de Moscú", alertó un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer.

"También discutieron el uso de sanciones si Rusia no se compromete seriamente con un alto el fuego y las conversaciones de paz", dijo el funcionario británico. Antes de la cumbre en Estambul, los europeos confiaban en poder persuadir a Trump de presionar a Rusia con un ultimátum: aceptar un cese de fuego de 30 días o enfrentar nuevas sanciones. El encuentro en la ciudad turca no dejó grandes avances. El único acuerdo alcanzado fue un intercambio de mil prisioneros por cada bando y la presentación de listas con condiciones para un eventual cese de fuego.

El Vaticano, donde León XIV fue elegido recientemente como primer Papa estadounidense, estaría "muy interesado" en ser la sede del diálogo entre Rusia y Ucrania, indicó Trump en la red Truth Social. El propio Trump, Zelenski y líderes europeos saludaron este lunes la oferta del Papa de acoger un diálogo entre Moscú y Kiev, según la primera ministra italiana Giorgia Meloni.