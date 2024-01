El delantero Giovanni Simeone marcó uno de los tantos con los que Napoli goleó 3-0 este jueves a Fiorentina, donde fueron titulares Lucas Beltrán y Lucas Martínez Quarta, y se clasificó a la final de la Supercopa de Italia que se disputa en Arabia Saudita.



El KSU Stadium de la ciudad de Riad recibió a una de las semifinales de la Supercopa de Italia en la que Napoli redondeó el resultado con un doblete del delantero Alessio Zerbin.



A los 22 minutos, el lateral brasileño Juan Jesús protagonizó una buena trepada y le puso un buen pase entre los centrales a Simeone, que se sacó a uno de ellos de encima, se abrió hacia su derecha y desde allí remató cruzado para clavarla abajo.



Ya en el complemento, el ingresado Zerbin empujó al gol una pelota peinada en el primer palo y la metió en el arco florentino, pero al caer se golpeó la cabeza contra el poste, por lo que se pensó que no iba a poder seguir.



Pero tres minutos después protagonizó un pique de 50 metros, se sacó un defensor de encima y marcó el tercer gol de los del sur de Italia.



En el banco de suplentes de Fiorentina estuvo el ex volante de Rosario Central Gino Infantino, pero no vio acción.

En esta edición participan Napoli y Lazio, por ser campeón y subcampeón del Calcio, e Inter y Fiorentina, por ser los finalistas de la Copa de Italia 2023.