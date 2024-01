"Fue una buena reunión. Nosotros planteamos nuestras alternativas y el gobierno se muestra receptivo a los planteos", expresó el titular del bloque de la UCR en Diputados Rodrigo de Loredo luego de una reunión en el despacho del presidente de la Cámara baja Martín Menem con el ministro del Interior, Guillermo Francos, Santiago Caputo y Lule Menem. En este momento, en el despacho de Menem están los integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal. La UCR, en tanto, se encuentra en una reunión de bloque en dónde, según de Loredo, "vamos a transmitir los cambios que el gobierno logró introducir, que son muchos y seguir trabajando". "Ellos van a enviar un paper más detallado. Fue una charla con un punteo y nos dieron una especie de borrador confidencial. No está el articulado, pero vemos positivo que han sido receptivos", añadió.

Según contó el radical el gobierno está dispuesto a acotar las delegaciones extraordinarias a un año. "No hay precisiones, pero van a disminuir las emergencias", indicó. También se eliminarían algunos articulados precisos como el 33 y otros que permitían rescindir contratos o intervenir institutos por la emergencia. Por otro lado, aceptaron cambios en lo vinculado a las retenciones. "Tomaron lo de las retenciones regionales. Están dispuestos a retirarlas, a llevarlas a 0", dijo de Loredo aunque indicó que "no explicaron qué pasará con las industriales".

Jubilaciones era el punto con más controversia. "Nosotros no nos vamos a mover del tema previsional", indicó el titular del bloque de la UCR y añadió que "dicen que están dispuestos a ver si aceptamos una instancia para que las mismas se actualicen por el IPC del mes anterior, eliminando el trimestral". La primera, dijo, sería en febrero con el IPC de enero. "Dijimos que es eso o sino que saquemos el tema previsional de la ley", indicó y dijo que desde el gobierno "lo tomaron".

Todas las modificaciones electorales quedaron afuera. "Están dispuestos a entender que no es el momento", detalló de Loredo y dijo que sí hay discusiones con respecto a la posible eliminación de las PASO.

En privatizaciones habrían dicho que están dispuestos a sacar a YPF del paquete. El radicalismo también expresó que "no estamos de acuerdo con la privatización del Banco Nación", y que pedirían que las privatizaciones tengan que volver a pasar por la comisión bicameral. "Si no estamos de acuerdo con una privatización no prospera. Hay que ver el detalle del texto, pero del listado solo sacaríamos YPF", subrayó el radical.

El DNU lo sacarían de la ley. Todo lo vinculado a cultura, ambiente, educación, salud, lo vinculado al código penal, seguridad y justicia todavía no se sabe qué pasará. "Hay que ir viendo el texto que ellos vayan a enviar, pero acercamos todas las objeciones", dijo de Loredo. El gobierno se comprometió a enviar el texto "a la brevedad", y los bloques amigables trabajarán en él durante todo el fin de semana. Si están de acuerdo intentarán dictaminar y sesionar la semana que viene. Martes, miércoles o jueves. "Cambió drásticamente el escenario. Planteamos 5 puntos rojos y no cambiamos de opinión porque otras cosas cambien", resumió de Loredo.



