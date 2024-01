El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó en la sede porteña de la Casa de la Provincia de Buenos Aires una reunión de los mandatarios provinciales, intendentes de Unión por la Patria y organizaciones sociales con dirigentes de la CGT y la CTA. Evaluaron la crítica situación que provocan las medidas económicas del Gobierno en provincias y municipios, dieron un fuerte respaldo al paro de las centrales sindicales del 24E y buscaron coordinar la movilización frente al Congreso contra la ley ómnibus y el mega DNU con que el presidente ultraderechista Javier Milei busca la suma del poder público, desregular toda la economía y privatizar todas las empresas del Estado, incluido el Fondo de Garantía de sustentabilidad de la Anses, entre centenares de otras atribuciones. ”Se está llevando adelante un plan de ajuste con absoluta insensibilidad y sin compensar de ninguna manera el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores medios”, dijo Kicillof al concluir el encuentro. Mientras tanto, la Cámpora convocó a través de sus redes a la movilización.



“Repasamos la situación económica con mucha preocupación ante la retracción y caída del consumo y cómo dar respuesta a la situación que afecta a todos los sectores sociales y productivos, que no tienen ningún tipo de compensación” por las medidas adoptadas, dijo Kicillof en rueda de prensa tras el encuentro, del que también participaron los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) de manera presencial; además de Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca), que lo hicieron vía Webex.

“Hubo informes de las provincias y municipios y las demandas de diferentes sectores ante la gravedad que significan los ajustes de los presupuestos provinciales en salud, educación y derechos de la población, ante la insensibilidad (del gobierno nacional) sobre la situación de los trabajadores y sectores medios”, continuó el gobernador bonaerense ante la prensa acompañado por su vice Verónica Magario. Del encuentro participaron también varios de sus ministros y los intendentes del conurbano bonaerense: Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno),Gustavo Menéndez (Merlo) y Andrés Watson (Florencio Varela).

Kicillof también explicó que las demandas no son sólo por su posicionamiento político y dio cuenta de un encuentro con intendentes de la oposición en su provincia preocupados por el sistema de salud, donde “el oxigeno que costaba 800 mil pesos cuesta ahora 2,5 millones”, y los hospitales públicos “son los únicos prestadores ante el aumento de costos y la demanda con menos recursos por la recesión que se está viviendo”.

24E

"Las consecuencias de las políticas se van a ver este 24, de eso también hablamos, de apoyar y acompañar la movilización de las centrales obreras", sostuvo Kicillof y agregó que "hay mucha intención" en la sociedad de acompañar la movilización al Congreso que impulsa la CGT. “La demanda de los trabajadores es en defensa de los más necesitados, de los que más sufren y los que aún tienen un trabajo”, frente a "la situación económica y lo que han producido las medidas del gobierno, sabiendo que se vienen todavía los tarifazos".

A su lado, el codirigente de la CGT, Héctor Daer, se mostró satisfecho ante la resolución de Cámara de Apelaciones que habilitó el recurso del Gobierno para recurrir ante la Corte Suprema por el DNU, pero que mantuvo la suspensión del capitulo laboral del decreto de Milei que va en contra de los derechos de los trabajadores. Daer también aprovechó una pregunta de la cronista de Radio Nacional para solidarizarse con sus trabajadores que “sufren el amedrentamiento de la Policía Federal”, en las puertas de la radio.

Para la coordinación de la movilización del 24E también estuvieron presentes en el encuentro el triunviro cegetista Pablo Moyano (Camioneros), Abel Furlán (UOM), Hugo Yasky (diputado y secretario general de la CTA-T); Hugo Godoy (secretario general CTA-A), Oscar de Isasi (ATE PBA); Roberto Baradel (SUTEBA); Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (OS). Y representantes de los movimientos sociales como Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Juan Grabois (Frente Patria Grande).

La provincia participará de la movilización a través de las convocatorias que surgieron en la mayoría de sus municipios y más de 70 multisectoriales con múltiples demandas surgidas en su territorio.

Congreso

También participaron los jefes de los bloques de diputados y senadores de UxP, Germán Martínez y José Mayans respectivamente, que brindaron un informe de la discusión parlamentaria sobre ambos temas, aunque la estrategia legislativa no fue parte del debate en el encuentro.

Mayans dijo a los periodistas que el oficialismo todavía no conformó la Bicameral que debe tratar el DNU, y que la semana próxima se vencen los plazos para su tratamiento en la comisión y que si eso no sucede, ambas Cámaras del Congreso quedarán habilitadas para su tratamiento en el recinto. El senador formoseño también se refirió a las amenazas del Gobierno “que si no votamos el DNU, aprietan a las provincias”.

En sus cuestionamientos a la ley 'Bases', Kicillof apuntó que "no se sabe ni quién hizo esto, estamos buscando a quién hizo esto porque hay funcionarios que ni siquiera saben de qué se trata, si sabemos quienes se benefician". "¿Qué discusión hay si se quiere aprobar en tiempo récord y no se sabe quién escribió esta ley?", se preguntó el gobernador y añadió: "Es muy irregular".