En las vísperas del lanzamiento de Saviors, la exitosa banda Green Day tocó sorpresivamente en la estación del Rockefeller Center del subte en la ciudad de Nueva York, junto al conductor Jimmy Fallon.



Para el inesperado show se armó un escenario improvisado con instrumentos estratégicamente ubicados. Según se pudo ver en videos, un grupo de hombres barbudos llegaron al lugar y se colgaron los instrumentos.

Sin embargo, de inmediato se sacaron los disfraces y revelaron que eran los miembros de Green Day: Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, además de Fallon, a quien le tocó usar la pandereta.

En este contexto, una gran cantidad de personas se frenaron para escuchar clásicos del grupo, como Basket Case. El evento formará parte del próximo programa de Fallon.



Esta acción se relaciona con el lanzamiento del nuevo trabajo del trío estadounidense que saldrá a la luz este viernes 19, y que como anticipo ya lanzó los sencillos Look Ma, No Brains!, The American Dream Is Killing Me, Dilemma y One Eyed Bastard.

De que se trata Saviors, lo nuevo de Green Day

Grabado en Londres y Los Ángeles, Saviors será la colaboración más reciente entre Green Day y el productor ganador del Grammy, Rob Cavallo, con quien ya habían trabajado en los exitosísimos discos Dookie (1994) y American Idiot (2004).

"Saviors es una invitación al cerebro de Green Day, su espíritu colectivo como banda y una comprensión de la amistad, la cultura y el legado de los últimos 30 años. Es crudo y emotivo; gracioso e inquietante. Es un disco para reírse del dolor, y llorar por la felicidad. Es honestidad y vulnerabilidad", sostuvo la banda.



Durante 2024, el grupo nacido en 1987 se embarcará en una gira en la que compartirá escenario con The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas en distintos puntos de Norteamérica; y con sus colegas de Nothing But Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters y Maid of Ace en las fechas que llevará a cabo en Europa.

Seguí leyendo