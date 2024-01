El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, comparó este viernes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con el führer de la Alemania nazi, Adolf Hitler, al tiempo que lamentó que las potencias de Occidente no intervengan en la guerra en la Franja de Gaza.



"Los países occidentales y las instituciones de seguridad internacionales perdieron toda credibilidad al suspender el examen de Gaza", señaló Erdogan, asegurando que ya habían perdido mucho prestigio al no impedir las masacres en Irak, Bosnia, Siria, Yemen, Birmania, Somalia o Afganistán. "Simplemente observan las barbaridades del genocidio contra el pueblo palestino por parte del 'führer' de nuestros días, Netanyahu, y su equipo sanguinario", agregó.



Ya en diciembre pasado, Erdogan había comparado a Netanyahu por primera vez con Hitler y equiparado a campos de concentración nazi las escenas de soldados israelíes congregando a prisioneros palestinos semidesnudos en un polideportivo. "Los que reparten carnés de derechos humanos y libertades a derecha e izquierda no vieron a los niños, bebés y mujeres asesinadas salvajemente estos 105 días, ni dieron un solo paso para impedir la opresión", lamentó mandatario turco.



Turquía es un aliado histórico de Israel y tras dos periodos de ruptura en la última década, ambos países restablecieron relaciones diplomáticas plenas el año pasado. Luego del ataque del grupo islamista Hamas el pasado 7 de octubre contra Israel, Erdogan denunció la respuesta israelí de bombardeos masivos sobre Gaza como crimen de guerra. En consecuencia, Israel retiró a su embajadora de Ankara y son frecuentes los ataques verbales de ambas partes.



El lunes pasado, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, llamó a Erdogan "nazi total" y pidió el boicot a Turquía. Sus declaraciones llegaron después de que fuera detenido un futbolista israelí de un club turco por haber recordado los 100 días del ataque de los milicianos palestinos de una manera que muchos en Turquía interpretaron como una celebración de la guerra.