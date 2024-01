Los dólares financieros volvieron a subir más del 2 por ciento y el contado con liquidación terminó este viernes en 1306 pesos. A diferencia de este desempeño, el dólar blue bajó 20 pesos hasta los 1220, aunque en la semana acumuló un avance de 100 pesos. Las tensiones cambiarias volvieron a estar presentes en el día a día de las operaciones y se espera que aumenten a medida que se acerca marzo.

En el Banco Central tuvieron una semana con poco para festejar, luego de un nuevo traspié en la colocación de los bonos Bopreal para importadores. Los montos adjudicados esta semana estuvieron en torno de los 300 millones de dólares, muy lejos de los resultados de la semana previa.

No resulta claro cuál es la ventaja para los importadores de ingresar a este título y los incentivos que ofrece el equipo económico no entusiasmaron a las empresas con deuda comercial vinculada a importaciones. En la autoridad monetaria, no obstante, apuntan a que en las próximas semanas continúe la oferta de estos títulos hasta alcanzar 5000 millones de dólares.

En el Banco Central consiguieron este viernes comprar nuevamente dólares en el mercado de cambios por 116 millones, con lo cual se acumularon 28 días consecutivos de compras. En la última semana, la intervención en el mercado de cambios permitió sumar 794 millones de dólares. El problema es que estas divisas no consiguen mantenerse en las reservas internacionales debido a que se deben desembolsar vencimientos de deuda en moneda extranjera.

Uno de los puntos de incertidumbre que muestra el mercado se observa en el precio de los bonos soberanos en moneda extranjera, que volvieron a caer hasta 1,3 por ciento, y acercan el riesgo país nuevamente a niveles de 1200 puntos básicos. A su vez, hubo una caída de los títulos en pesos ajustados por inflación (tanto los de vencimientos cortos como los largos).

Los activos bursátiles que mejor performance registraron fueron las acciones de la bolsa porteña, con una suba del 3,6 por ciento. Esto último estuvo incentivado por el aumento de los dólares financieros. Aunque también tuvieron aumentos las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Empresas como Telecom llegaron a subir más del 5 por ciento en la jornada.

Entre los temas que también alteraron la city no sólo estuvieron la política y los desequilibrios locales sino estuvo presente el hackeo a una billetera llamada Payoneer, a partir de la cual algunos inversores argentinos aprovechan para tener dólares en una cuenta virtual. Este hackeo habría ocurrido a partir del envío de mensajes tipo SMS fraudulentos, con lo cual se engañó a los usuarios para vaciar sus cuentas virtuales en moneda extranjera.