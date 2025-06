La diputada nacional Florencia Carignano presentó una demanda contra su par del PRO Gerardo Milman luego del cruce de declaraciones que mantuvieron en la sesión de la Cámara de Diputados de este jueves, por la supuesta responsabilidad de el exsecretario de Seguridad en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, y las posteriores declaraciones de él contra la legisladora.

Carignano presentó una demanda penal contra Milman por amenazas y solicitó que se adopten medidas preventivas para garantizar su integridad y el libre ejercicio de sus funciones como legisladora. El pedido fue no solo por los cruces de la sesión sino por frases posteriores de Milman en medios de comunicación y redes sociales.

"Si le pasa algo a la diputada Carignano tengo otro problema porque me van a acusar de ser el autor de la amenaza. Ojalá no le pase nada, por Dios. Pero algo tengo que hacer, no puedo dejar las cosas así", sostuvo Milman, quien también anticipó que se presentará ante el Poder Judicial para reparar su reputación y "buen nombre".

El diputado del PRO, exsecretario de Seguridad y jefe de campaña de Patricia Bullrich-hasta el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner- solicitó una cuestión de privilegio para apuntar contra Carignano, quien lo había señalado por las investigaciones que pesan sobre él respecto de su accionar en el día previo al intento de asesinato de la expresidenta.

En ese momento de la sesión, la diputada de Unión por la Patria y ex directora de Migraciones también tomó la palabra para defenderse y mantuvo cruces con las diputadas de La Libertad Avanza Lilia Lemoine y Juliana Santillán. "Celebro que, en el marco de la democracia, no nos hayas gatillado como intentaste hacer con Cristina Kirchner. Y sí, sigo pensando que la quisiste matar. Y sigo pensando que tenés que demostrar en la justicia qué pasó con tu teléfono, qué pasó con los gatos que tenías de secretaria y con toda la yunta que andabas por ahí y dijiste: 'Cuando la maten a Cristina, yo ya voy a ir estar yendo a la costa".

Carignano anunció este viernes por la tarde que presentó la demanda contra Milman por las declaraciones públicas que emitió en medios de comunicación masivos y redes sociales, a las que consideró "expresiones que revisten gravedad penal y jurídica, las cuales incluyeron expresiones intimidatorias". Y recordó que "las declaraciones fueron acompañadas, dentro del recinto parlamentario, de miradas y actitudes desafiantes e intimidatorias".

"Estas expresiones no constituyen simples opiniones ni declaraciones políticas genéricas, son amenazas veladas y tentativas de coacción que insinúan un mal futuro, dirigido a condicionar mi accionar institucional, buscando forzar una retractación pública bajo coacción", sostuvo la diputada de UxP.

Por su parte, Milman sostuvo que impulsará "medidas para reparar el daño producido y la falta de decoro por parte de la diputada Carignano". Milman señaló que estaba "consultando con las autoridades de la Cámara y letrados para tomar medidas, en los ámbitos institucionales que correspondan, contra Carignano, por sus dichos improcedentes en la sesión pasada, en materia de cuestiones que la han afectado de manera directa en sus acciones".