Con un nuevo aliado, el gobernador Axel Kicillof llevó la campaña anti-Milei por segunda vez en la semana a la Cuarta sección electoral, una región que renovará este año las siete bancas que aporta al Senado bonaerense y donde el peronismo busca fortalecerse ante el peso radical y del PRO. El mandatario provincial pasó por General Villegas y por Rivadavia, donde encaró una agenda de recorridas por obras y entrega de diversos elementos como ambulancias y patrulleros.

La visita al Meridiano V, en el límite provincial con La Pampa, no fue una más. Es que esta semana el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, confirmó que en las elecciones del 7 de septiembre competirá en las listas que impulse el gobernador y firmó el pase al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

El hombre, que fue intendente desde 1995 hasta 2015 y volvió a recuperar la jefatura comunal en 2023, logró esta última victoria a través de la papeleta de Juntos por el Cambio, pero rompió relaciones con el espacio y no tuvo más que problemas con la administración de Javier Milei. Inserto en el espacio del peronismo republicano que controla Miguel Ángel Pichetto, ahora definió acercarse a Kicillof.

“Vamos a jugar con el gobernador. Lo vamos a acompañar desde el movimiento Derecho al Futuro porque nosotros tenemos por delante dos años más de trabajo con el gobernador. Además, lo hacemos con la convicción de que es lo único posible”, aseguró.

Kicillof agradeció el movimiento y llegó este viernes reivindicando al escritor Manuel Puig, oriundo y marca registrada de Villegas. “Sin Estado presente, es muy difícil pensar que la cultura y la historia se van a conocer y difundir”, dijo en la actividad que encabezó en una escuela.

“Algunos dicen que la seguridad se resuelve metiendo bala. Hoy las fuerzas federales no cuentan con equipamiento, estamos inaugurando una sede para la Policía Rural y trayendo patrullas. Lo que hay que meter es plata, sin recursos no hay seguridad”, dijo más tarde.

“Hoy hay un Gobierno nacional que paró mil obras en la Provincia y están orgullosos de eso. Hablábamos del estado de las rutas 188 y la 33. Venimos a acompañar al intendente, pero falta algo porque aunque quisiéramos el Estado provincial no tiene acceso a las rutas nacionales. Nos someten a una situación de abandono. Acá estoy para que nos digan qué necesitan a nivel provincial”, postuló.

Por eso, pidió que, de cara a las próximas elecciones, haya “reflexión” y marcó: “Tenemos que decir qué queremos, en una boleta va a decir más obras y más escuelas; en las otras va a decir nada para el interior de la provincia”.

En ese distrito también disparó contra Milei, contra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y, junto al ministro Javier Rodríguez, fustigó: “Da mucha bronca el desmantelamiento. El INTA tiene un papel importante en términos de dar servicios a productores, que nunca podría dar un privado".

“Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario tenemos nuestras chacras experimentales y todo nuestro trabajo, pero el INTA ha traído mejoras genéticas y última tecnología. Todo esto sumado a la ayuda permanente en lo que hace a lo productivo, lo social, lo humano, a lo que es vivir en un territorio tan extenso, con tanta riqueza, pero que necesita inversión, mano de obra y Estado”, marcó.

Además, el Gobernador anunció la apertura de la licitación para obras de cordón cuneta y alcantarillado subterráneo para desagües pluviales por 499 millones de pesos y la ejecución por parte de ABSA del recambio de colectores cloacales.

Por último, se otorgaron nuevas becas para Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) y, con la participación del presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, se realizó la entrega de maquinaria agrícola adquirida a través de Provincia Leasing, línea de financiamiento accesible que la banca pública dispone para sostener la obra pública y las prestaciones de los municipios. En este caso se destinaron 271 millones de pesos para la compra de cuatro tanques regadores, dos tractores, dos niveladoras de arrastre y una desmalezadora.

La segunda visita fue en América, cabecera del distrito de Rivadavia y cuyo intendente es el referente del Frente Renovador, Juanci Martínez. “Agradezco tu compromiso con los intendentes del interior, una mirada federal que nos hace estar acompañados en un momento que no es fácil”, dijo el anfitrión.

“Este año y medio de gestión logramos poner en orden las cuentas municipales, prestar los servicios que los vecinos merecen. Pese a que hay un gobierno nacional que hizo un recorte enorme, la caída de la coparticipación y de todo lo que hizo la oposición que nos desfinanció por no aprobar a tiempo la Impositiva”, marcó luego.

Allí el gobernador también puso toda la carne al asador contra el presidente de la Nación. “Son malos tiempos para gobernar, pero no vengo a hacer la víctima porque las verdaderas víctimas son los jubilados, los sectores medios, los comerciantes”, sostuvo. “Se viene una elección y van a hacerse los graciosos con una motosierra. Este gobierno dice que se logró el orden macroeconómico; nosotros nos pasamos los días caminando esta inmensa provincia y yo encuentro todo parado. Entonces ¿orden para qué y para quién?”, cuestionó.

“Me animo a decir que nuestro pueblo no es Milei: no insulta, no le saca la mano al que necesita. Estamos viendo hechos de violencia que no son delictivos, sino entre los vecinos. Se están pasando límites que son peligrosos, porque si al que piensa distinto le contestamos con un insulto o la humillación, no hay que naturalizarlo. Destruir el Estado no es un chiste para tik tok, es que no haya centros de salud, gas, patrulleros ni escuelas”, sostuvo.

En este distrito, junto a los ministros Juan Martín Mena y Javier Alonso hizo entrega de tres patrulleros para reforzar la seguridad en el distrito, en tanto que se otorgaron 30 bicicletas del programa Naturaleza en Bici para el circuito de turismo responsable que tienen entre el Parque Municipal y el bosque local. Finalmente, en el marco del programa Mi Escritura Mi Casa, entregaron 159 escrituras a 108 familias del distrito.

El cierre de la semana llega luego de una cumbre de alto impacto político que juntó a Kicillof con la titular del PJ nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Como dio cuenta Buenos Aires/12, en el encuentro acordaron conformar un grupo integrado por representantes de los diferentes espacios del peronismo para intentar construir una estrategia que derive en la confección de listas conjuntas.

Eso no implica que las fricciones estén resueltas, aclaran, aunque se reconoce como un primer paso para encaminar la situación. Dentro del Movimiento Derecho al Futuro, se comprometieron a seguir con las actividades programadas apostando al crecimiento del espacio que tuvo su primer acto masivo el pasado sábado, horas antes de que CFK anunciara su candidatura provincial.

Antes de la reunión con al expresidenta, el gobernador dijo a los intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro a través de un mensaje de Whatsapp que los quiere escuchar antes de tomar cualquier definición. Kicillof sostuvo a los propios sentirse “respaldado” por ellos, con quienes se reunirá el lunes y aseguró que no tiene reparos en encontrarse con ningún dirigente que sea opositor a Milei.

La campaña ya empezó.