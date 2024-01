Tras el triunfo de Boca por 2 a 1 en el amistoso de verano de ayer ante Talleres, el histórico delantero xeneize Darío “Pipa” Benedetto se refirió a las versiones que circularon en los últimos días sobre su supuesta e inminente salida del club. El futbolista se mostró molesto por los trascendidos y confirmó que en el corto plazo seguirá vistiendo la azul y oro.

“El día que yo me tenga que ir tengo la personalidad suficiente, no necesito que nadie salga a hablar por mí, lo voy a decir yo. No hay nada, es la realidad. El día que haya algo y tome esa decisión, lo sabrán por mí y no por parte de la prensa", aseguró el exjugador del Elche, de España, y Olympique de Marsella, de Francia.

Respecto a la victoria ante Talleres anoche en el estadio Mario Kempes de Córdoba, se mostró “contento”, y observó: "Es bueno terminar la pretemporada con un triunfo. Hicimos una buena preparación y ahora a esperar el inicio del campeonato”.

Con esta, Boca suma su segunda victoria en lo que va del verano, después de imponerse por 1-0 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Así, la era del entrenador Diego Martínez comenzó al menos con el pie derecho. “Vemos un cuerpo técnico con mucho sacrificio, ganas de trabajar y de mejorar día a día. Estamos agarrando la idea rápidamente, es muy claro en lo que quiere”, señaló el Pipa.

Sobre su lugar en el plantel, Benedetto sostuvo: “Estamos todos para sumar. Uno quiere jugar, pero desde el lugar que me toque, hay que ser positivo para el grupo”. En tanto, se puso “a disposición” del cuerpo técnico, sea como titular, suplente o para “apoyar desde afuera” y deseó: “Hice una gran pretemporada y ojalá pueda tener más minutos".

La victoria de Boca ante Talleres en Córdoba

Boca pasó su siguiente examen con el triunfo ante Talleres, con goles de Luca Langoni y Nicolás Figal y el descuento de Nahuel Bustos, de penal.

El primer tiempo no pareció un amistoso. Con mucho ritmo y con dos conjuntos dispuestos a mover rápido el balón para atacar con dinámica, el mediocampo se convirtió en una zona de tránsito y las ocasiones de riesgo no tardaron en aparecer.

Luego de que a Bullaude le neutralizaran un cabezazo y un remate en el área chica, Langoni conectó de rebote y gritó el primero en el minuto 35. El gol asentó la idea de juego de Boca, que le bajó el ritmo al desarrollo con una tenencia efectiva de la pelota.

Ya en el segundo tiempo, tras una falta de Saracchi sobre Ruiz Rodríguez, Bustos hizo el empate parcial de penal. Pero en el minuto 80, Figal conectaría de cabeza un corner de Pol Fernández y sellaría el triunfo para Boca.

