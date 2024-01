* Apple TV+ dio a conocer las primeras imágenes de Las aventuras inventadas de Dick Turpin (se estrena el 1° de marzo). La comedia, dirigida y protagonizada por Noel Fielding (The Mighty Boosh), trata sobre un legendario bandolero británico, con gran talento para eludir a las autoridades y dueño de las mejores pelucas del siglo XVIII. Por otro lado, la plataforma de streaming confirmó que The New Look tiene fecha de salida para el próximo 14 de febrero. El título refiere al estilo que Christian Dior (Ben Mendelsohn) impuso a la alta costura de París a mediados de los ’40. Por lo visto en los avances le van a dar mucha relevancia a su rivalidad con Coco Chanel (Juliette Binoche). Emily Mortimer, Maisie Williams y John Malkovich forman parte del elenco.



* Los dos primeros episodios de la segunda temporada de Halo podrán verse desde el 8 de febrero por Paramount+. Se trata de “la otra” serie basada en un fenómeno del universo gamer. Apalancada por la producción de Steven Spielberg y Microsoft, narra la lucha entre la Tierra y un grupo de alienígenas todo poderosos. El Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) lidera a su equipo de élite Spartans contra los Covenant. ¿La salvación para la humanidad? Dar con los anillos habitables en el espacio exterior que le dan nombre a la serie.

* El nunca bien ponderado subgénero sobre un entrenador inestable a cargo de un grupo de niños deportistas vuelve a la carga con Underdogs. La comedia se estrena este viernes por Prime Video y cuenta con el protagónico de Snoop Dogg. El rapero encarna a una leyenda del fútbol americano condenada a cumplir servicios comunitarios. ¿Su tarea? Entrenar a un equipo juvenil de fútbol americano en Long Beach. Piberío rebelde, touchdowns y redención para el engreído de Jaycen “2J´s” Jennings.

El personaje

Jeong Ji-an de Negocio letal (Kim Hye-jun) Tras el velorio de su tío, una huérfana descubre que el familiar manejaba un lucrativo negocio armamentístico de última generación deseado por todo tipo de malhechores. Muerto el dueño, los desconocidos irán a la caza de los chiches explosivos. Ergo, la protagonista tiene algunas escenas para volverse una perfecta asesina o perecer en el intento. Pregunta: que el local se llamara “Ayuda para asesinos”, ¿nunca le dio la pista de que había algo raro?