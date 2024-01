El secretario general del sindicato de trabajadores de la Anses, Carlos Ortega, denunció por AM750 una nueva ola de despidos en el organismo y aseguró que, por falta de personal, hay varias sucursales a lo largo del país que tuvieron que cerrar sus puertas.



Entrevistado por Diego Brancatelli, Ortega explicó que en total, desde el cambio de Gobierno, hubo 470 despidos en el organismo. La semana pasada se desvinculó, según explicó, bajo una orden del Ministerio de Capital Humano, a 320 trabajadores jerárquicos de planta permanente que ingresaron entre 2020 y 2022.

Ahora, en estas últimas horas, llegaron otros 150 telegramas para trabajadores que ingresaron en 2023. “Ahí hubo revuelo, porque hubo oficinas que quedaron cerradas porque no había personal”, dijo sobre las sucursales a lo largo y ancho del país que, por ejemplo, abrieron el año pasado y ahora no tienen trabajadores.



Ortega dio dos explicaciones a esta controvertida decisión. Por un lado, dijo que “es una locura del Gobierno”, que demuestra un grado insólito de “improvisación” y donde hasta los telegramas están mal hechos.

Y en este punto, agregó un dato no menor: “Son despidos ilegales. Porque una resolución no puede ir en contra del Convenio Colectivo de Trabajo. Porque no son planta política. Pero hacen lo que quieren. Yo voy a dar pelea hasta el último aliento”.

Por otro lado, dijo, tiene que ver con que el Gobierno “viene por todo”. “No sólo por nuestros compañeros. Vienen por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Qué rara casualidad que se va Fernanda Raverta con 76 mil millones de dólares del FGS y hoy lo quieren cotizar a 40 mil millones de dólares”, añadió.

Es que, de fondo, para Ortega se trata de “una minuta de los negociados que quieren hacer”. “Es uno de los mayores planes de negocios. Se les hace agua la boca a las corporaciones que tienen acciones. Lo que quieren hacer es mandárselo a Caputo y dárselo a los empresarios”, añadió sobre el futuro del FGS.