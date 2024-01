El debate en comisión comenzó finalmente a las nueve de la noche. Algo insólito para el funcionamiento del Congreso. Mientras los diputados empezaban con sus exposiciones, todavía el dictamen de mayoría no estaba redactado. De hecho algunos diputados del Pro como María Eugenia Vidal y Silvia Lospenato, entre otros, ingresaban al despacho del presidente de la Cámara Martín Menem para terminar de definirlo.

En el anexo, mientras tanto, tomaban la palabra los distintos diputados. Al cierre de esta edición todavía no había certezas, pero todo indicaba que el oficialismo se encaminaba a lograr el dictamen de mayoría con las firmas del PRO, de algunos radicales, de Innovación Federal y también de diputados de Hacemos Coalición Federal llegando a 54. El segundo dictamen sería el de Unión por la Patria, con 46. En tercer lugar quedarían con tres firmas el de la Coalición Cívica --Paula Oliveto, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro-- y también tres el de Margarita Stolbizer junto a los socialistas. Último quedaría el del FIT, con la única firma de Christian "Chipi" Castillo.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció durante su intervención que el oficialismo, mientras ellos debatían, estaba cambiando nombres de los miembros de la comisión para conseguir las firmas necesarias y tener el dictamen de mayoría. Pidieron la lista de cómo estaba conformada la comisión antes y después del plenario para comparar si la habían cambiado.

Luego de criticar la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo; del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y de Federico Sturzenegger -de quien dijo que era "el padre de la criatura"- añadió: “Me llama la atención que el diputado de La Libertad Avanza no hizo ninguna referencia al texto en cuestión. ¿Tienen el borrador del dictamen? ¿Dónde está el borrador del dictamen? ¿Por qué no hablan de él? ¿Por qué no lo defienden?”.

Martínez subrayó que “estamos en presencia de la delegación de facultades más escandalosas que el Congreso hizo”, y aclaró que su bloque va a votar en contra porque el proyecto "se lleva puestos a los jubilados; termina con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y va camino con la delegación de facultades para que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera".

También agregó que están en contra porque el proyecto hace recaer el ajuste sobre las provincias argentinas y las economías regionales y porque pretende privatizar 41 empresas estatales. “No recuerdo otra situación de esta característica. No las acepto, no las tolero, pero entiendo la arbitrariedad con la que se están queriendo mover en la Cámara de Diputados porque tienen un presidente que habló de espaldas al Congreso, que le dijo coimeros a los diputados, que los trató de idiotas útiles, que los amenazó con carpetazos de AFIP", remarcó. “No estamos en función de un debate real sino que esta ley es horrible e invotable", finalizó.

Myriam Bregman, del FIT, propuso que el paro de este miércoles se extienda hasta que dure el tratamiento de la ley y cuestionó, entre otros, todo el capítulo que habilita el gatillo fácil con fuertes críticas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Y Martín Tetaz (UCR) adelantó que buscan “acompañar al Gobierno", pero que “las reformas no pueden hacerse a expensas del ajuste de los jubilados, ni del aumento al impuesto a la producción y exportación y mucho menos con el otorgamiento de poderes”. Además criticó a Javier Milei: “Quiero transmitirle al Presidente la buena noticia de que en este mes de enero estamos trabajando más que lo que él trabajó durante dos años”.