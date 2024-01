La patria no se vende. El grito se oyó fuerte en la multitud que este miércoles copó el Monumento Nacional a la Bandera y sus alrededores, en el marco del primer paro general al gobierno de Javier Milei. Organizaciones gremiales, sociales y políticas, acompañadas por sectores de la cultura, los derechos humanos y la sociedad civil, se movilizaron en Rosario para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus impulsadas por el gobierno nacional. Desde la organización estiman que unas 80 mil personas se sumaron a la protesta en la ciudad. La jornada concluyó con la lectura de un documento que cuestionó el avance contra los derechos civiles, sociales y laborales, y llamó a continuar la lucha en las calles. “El decreto busca establecer un rumbo social y económico para beneficiar a unos pocos y excluir del sistema a gran parte de la sociedad”, señalaron las organizaciones.

Las concentraciones se dieron en distintos puntos de la ciudad. Desde temprano, los gremios del Movimiento Sindical Rosarino (MSR), junto al Movimiento Obrero Rosarino (MOR) y la CTA concentraron en la plaza 25 de Mayo. En tanto, los gremios de la CTA Autónoma partieron desde la plaza San Martín, mientras que los gremios de la CGT se juntaron en Corrientes y Pellegrini. A su vez, una columna de organizaciones sociales se congregó en plaza Sarmiento. Pasado el mediodía, todos los frentes coincidieron en el Monumento Nacional a la Bandera que solo pudo albergar a una parte de los presentes: el resto de las columnas siguió el acto desde las inmediaciones. Rosario/12 dialogó con dirigentes de las distintas organizaciones sobre los motivos de la marcha.

Alberto Botto, secretario general del gremio Luz y Fuerza, celebró la convocatoria y consideró que gran parte de la población “está tomando conciencia del saqueo histórico” que sufre la Argentina. “Lo que ha hecho este gobierno a una velocidad alucinante, avasallando los poderes independientes que nos provee la democracia para que podamos debatir nuestras normas, realmente hace que nosotros también nos movilicemos rápido, antes que sea tarde”, explicó. También se refirió al debate que se viene en el Congreso, respecto a las leyes enviadas por el gobierno: “Los legisladores van a tener que pensar bien su voto. O están con las corporaciones, o están con el pueblo”.

En tanto, Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafe, evaluó que la movilización es “un llamado de atención importante” para el gobierno nacional, pero también para los legisladores que tratarán la ley ómnibus en el Congreso, y el DNU con una bicameral que aún debe conformarse. “Creemos que deben reflexionen sobre el impacto que van a tener este paquete de leyes sobre los derechos de la población en general, sobre los trabajadores y sobre las economías locales. Hay una serie importante de modificaciones que van a ser muy dañinas y eso en la provincia de Santa Fe va a tener un impacto importante”, resaltó.

Por su parte, el titular del sindicato de Municipales Rosario, Antonio Ratner, sostuvo que las expectativas de la marcha están puestas en enviar un mensaje al gobierno, respecto a las medidas que busca implementar. “Hoy en Rosario vemos a todo un pueblo movilizado. Lo que buscan hacer no es lo que la gente votó. Nadie rehúye a la discusión, ni la búsqueda de consensos, pero esto es llevarse por delante a las instituciones”, manifestó y añadió: “Esto no ayuda a la gente, sino a un grupo de la economía concentrada que se van a quedar con todo”.

Mientras que Lorena Almirón, secretaria general de ATE Rosario, cuestionó los despidos en el Estado y consideró que la situación puede empeorar si el gobierno avanza con las medidas que busca implementar. “Por más que en estos días modificaron algunos aspectos de la ley, sabemos que si se le otorgan superpoderes al presidente, eso puede generar que el Congreso no exista; esa es la trampa que nos quieren meter”, afirmó. Asimismo, comentó que desde el gremio mantuvieron reuniones con distintos diputados santafesinos para pedir que no voten la ley ómnibus ni avalen el DNU: “Creemos indispensable que legislen a favor del pueblo para que no sigan avasallando nuestros derechos”.

Otras organizaciones

A la convocatoria de los gremios se sumó un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que también mantienen una mirada crítica con el camino iniciado por el gobierno de Javier Milei. Desde expresiones de la cultura y los derechos humanos, hasta organizaciones sociales y ambientales, dijeron presente en la masiva movilización de este miércoles.

Sebastián Artola, referente de Inquilinos Agrupados, manifestó su preocupación por la eliminación de la ley que regula los alquileres en el país y aseguró que desde su derogación “rige la ley de la selva” a la hora de buscar un techo para vivir. “Si la situación ya era difícil, de seguir este DNU la realidad para muchísimas familias que alquilan va a ser crítica y límite”, expresó y agregó: “Para nosotros es fundamental seguir estando en la calle para exigir a los diputados y senadores que rechacen el DNU en el Congreso nacional, así como la ley ómnibus que se trataría esta semana”.

También participaron de la jornada las integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que concentraron en la esquina de Córdoba y Buenos Aires, con pañuelos y banderas verdes. “En Davos, Milei planteó al movimiento feminista como uno de los enemigos. El feminismo argentino es reconocido en todo el mundo como uno de los movimientos de mayor avanzada por los derechos en el Siglo XXI y está claro que vienen por esa avanzada”, analizó Silvia Augsburger. “Nosotras vamos a estar en la calle y no vamos a dar ni un paso atrás”, aseguró.

En tanto, Mónica Crespo, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) evaluó que la masividad de la protesta es “un mensaje contundente” contra el gobierno. “Nosotros tenemos planta recicladora, somos laburantes y queremos seguir laburando. Y el gobierno va contra el trabajador, contra las pymes, contra el negocio de barrio”, sostuvo. Y añadió: “Que los legisladores de santa fe sepan que el pueblo está en la calle. Y que no vamos a pactar, porque el pueblo no se vende”.

La proclama

La jornada finalizó con un acto y la lectura de un documento donde las organizaciones expresaron los motivos de la convocatoria. Allí manifestaron su “enérgico rechazo y repudio” tanto al DNU como a la ley ómnibus. En esa línea, calificaron a las medidas de “inconstitucionales” y consideraron que representan “una clara regresión en materia laboral para las y los trabajadores y sus organizaciones, además de trastocar radical y estructuralmente la economía del país”.

En la proclama remarcaron que el decreto avanza contra la división de poderes del país y que resulta regresivo en materia laboral y de derechos humanos. “Este DNU como el proyecto de ley ómnibus, no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino directamente establecer un rumbo social y económico para beneficiar a unos pocos y excluir del sistema a gran parte de la sociedad”, cuestionaron.

Por último, señalaron que desde la recuperación de la democracia en el país “no se ha visto una concentración de poder tan grande” y repudiaron “las formas autoritarias y antidemocráticas que establecieron para decidir sobre el futuro del país”, desde la asunción en el gobierno. “Sigamos con la lucha, en las calles y en los puestos de trabajo sin descanso para defender nuestro país y nuestra patria”, finalizaron.