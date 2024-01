La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó al ministro de Economía, Luis Caputo, que excluya a las micro y pequeñas empresas del aumento de las tasas de interés resarcitorias y los punitorios que aplicará la AFIP desde el 1 de febrero. “Al momento del vencimiento impositivo la pyme ve si tiene los fondos o no para afrontar el pago. En caso de no tenerlos la única solución es entrar en mora con el organismo de recaudación”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González. Desde la entidad consideran que la resolución no contempla la situación de las pymes, que "no tienen la posibilidad de contar con un acceso rápido y simple al crédito bancario". En cambio, "las grandes empresas hacen un comparativo entre la tasa que cobra AFIP y las tasas bancarias para financiarse", se quejaron desde CAME. "En la práctica se aumenta la tasa actual de 5,91 a 15,27 por ciento y la tasa de interés punitorio mensual, de 7,37 a 17,62 por ciento", indicaron desde la entidad.

CAME se queja de la AFIP