Tras sus cuatro ediciones de 2023, realizadas en Buenos Aires, La Plata, Rosario y Montevideo, el Festival Nuevo Día regresa a la capital argentina con dos jornadas. Ambas en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131), desde las 18. Este viernes 26 actuarán Massacre, Winona Riders, Sakatumba, Dum Chica, Marina Fages y Las Tussi. El sábado 27, en tanto, estarán Barbi Recanati, Mujer Cebra, Buenos Vampiros, El Club Audiovisual, Ryan y Kill Flora. Se trata de toda una celebración del under local. “La idea es que podamos llevar a las bandas emergentes a otros lugares. Y este año no será la excepción”, dice Adrián Trapinsky, creador del evento. “El festival comenzó en 2022, en salas chicas y con algunos de los artistas que estarán en esta ocasión, por lo que es una alegría que se pueda dar en espacios cada vez más grandes”.



Otra de las apuestas del festival será el diálogo intergeneracional. “Con las otras bandas venimos tocando hace unos dos años, pero es la primera vez que lo haremos con Massacre y Marina Fages”, advierte Renata Bade, cantante y guitarrista Sakatumba. “Para los que no nos conocen, somos un grupo que recorre muchos géneros entre el rock nacional y el post punk”. El cuarteto integra una movida de artistas argentinos, en su mayoría nacidos a fines de la década pasada, que hicieron del post punk y estilos afines su bandera, en sintonía con lo que sucede en Inglaterra y Estados Unidos. “Estamos en un momento de muchos recitales, sacando cosas nuevas y buscando nicho”, apunta Ana Kauffmann, bajista de Las Tussi. “Cada banda tiene algo particular y único que las otras no tienen. Antes eran bandas queriendo ser otra banda, y ahora todos buscamos una identidad propia”.

La música explica además que a la escena que ayudaron a levantar se le suele llamar “under”, pero para ella ya no es tan under. De hecho, el trío actuó en el último Primavera Sound Buenos Aires, cuya performance destacó por concienciar sobre el momento político, social, económico y cultural que vive el país. “Hay festivales en los que no se respeta aún la ley de cupo femenino, y tenemos este contexto político en el que se cuestionan cosas más básicas que ésa. Nosotras vamos desde el lugar de lucha. Los derechos ganados hay que defenderlos, incluso en la calle”. Ese empoderamiento es una de las cualidades de la autogestión genuina. “Al ser un artista independiente, tenés que rebuscártelas para generar lazos, contactos y motivos para que vayan a verte”, afirma la frontwoman de Sakatumba. “No doy nada por sentado ni al día de hoy, sólo sigo un instinto de supervivencia”.

Es por eso que el Nuevo Día es un paradigma de la resistencia desde las trincheras. “Pese a que se venía un año complicado, decidimos hacer igual el festival”, revela el organizador. “Este es un evento para el que chicos de entre 18 y 26 años, que es el perfil de público que esperamos, se exprese, diga lo que piense y genere vínculos”. Mientras Sakatumba pondrá el foco en su último disco, Puro teatro (2023), por más que este miércoles sacó el single “Intro” (adelanto de su inminente material), Las Tussi repasará un repertorio que tiene en el EP Sangría (2023), muestrario de un sonido al que acuñaron “ignorant punk”, así como arquetipo de la nueva escena marplatense (de ella también dejará constancia Buenos Vampiros). “Mar del Plata vive un buen momento musical tras la pandemia”, señala la bajista. “El apoyo entre las bandas hizo que todo esto fuera posible”.