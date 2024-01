Kara Jackson



Why Does the Earth Give Us People to Love?

“Todas las personas con las que he salido/ me dicen que soy intimidante”, canta Jackson desde el tema que prácticamente abre su primer disco, cuyo título –¿Por qué la Tierra nos da gente para amar?– se cuestiona, entre tantas cosas, si estamos acá sólo para amar y llorar. Dificil entonces no sentir intimidante la presencia de una joven de 23 años que fue primero poeta joven laureada de Chicago y después de Estados Unidos, durante el período 2019-2020. Por entonces publicó su único poemario, y también un EP acústico y despojado, al que sucede tres años después esta apuesta más ambiciosa, rodeada por otros colegas de la escena de su ciudad como Kaina Castillo, Sen Morimoto o Macie Stewart. Acompañada por cuerdas y otros instrumentos, y atreviéndose a canciones más extensas que recuerdan a la mejor Joni Mitchell, la voz profunda de Jackson se sumerge en lo confesional pero preocupándose por ser siempre narradora antes que protagonista.

Billy Valentine and The Universal Truth

A los 73 años, Billy Valentine siente que todo está volviendo a empezar. Pero no habla de su carrera musical, sino de un mundo caótico y en llamas, que se parece demasiado al de sus comienzos a mediados de los ’70. Por eso es que tal vez la respuesta sea volver para cantar un repertorio integrado por canciones de protesta y black power de la época, con una coda dedicada a los ’80 de Reagan. Nota al pie que no es casual, porque junto a la guitarra de su hermano John, The Valentine Brothers firmaron una de las canciones de la época, “Money’s too tight”, hit mundial desde el debut de Simply Red, dedicado en su caso a las políticas de Thatcher. Un tema que encajaria perfecto en este disco de construcción delicada, ideal para una voz como la de Valentine, que acaricia emocionalmente temas poderosos de Gil Scott-Heron, Curtis Mayfield y Stevie Wonder, pero también se atreve con Prince y un “Sign ‘O’ the Times” tan actual que asusta.

Jaimie Branch

Fly or Die Fly or Die Fly or Die ((World War))

“Guerrera psicodélica por la paz, haciendo música dentro del vacío” es como aún se presenta en su Bandcamp esta prometedora trompetista que murió de sobredosis en 2022, en su hogar de Brooklyn, con apenas 39 años. Nacida en Long Island y mudada a Chicago, donde se convirtió en una de las protagonistas de su escena de jazz más free y blusera, Branch se educó en Boston y Baltimore. Regresó a Nueva York para tocar con colegas de Chicago mudados como ella, y desde el 2017 llegó a sacar un disco por año, ya sea con su cuarteto Fly or Die como con Anteloper, un dúo dedicado al dub y la improvisación. Grabado en Omaha un par de meses antes de su muerte, este sorprendente disco póstumo es su tercer y más extremo opus con Fly or Die, abierto a toda clase de opciones sonoras, desde sintetizadores hasta juguetes, y con Jaimie cantando más que nunca, permitiéndose incluso hacer una juguetona versión de “Comin’ Down”, de Meat Puppets, rebautizada como “The Mountain”.



Hak Baker

Worlds End FM

Se presenta como un hombre de tres islas: su madre nació en Jamaica, su padre en Granada y su hogar es Isle of Dogs, en realidad una península creada por una curva del Támesis, en el este de Londres. Cerca de todo pero lejos de todos, así se perciben los habitantes de ese particular barrio céntrico pero insular, características perceptibles en un disco tan diverso estilisticamente como si fuese efectivamente una radio en el fin del mundo, pero siempre detrás de una misma onda, como en su hit “Bricks in the Wall”, suerte de cruce entre Jamie T y Pet Shop Boys. Primero DJ, luego parte del rap de Bomb Squad y mas tarde del colectivo grime B.O.M.B., Baker pasó un par de años en prisión, donde aprendió a tocar la guitarra por culpa de Kings of Leon. Entonces comenzó una carrera solista que lo llevó a tocar en Glastonbury y, con 32 años, sacar un álbum debut fascinante, donde suena como un Manu Chao a dieta de Dizzee Rascal, Pete Doherty y The Streets.

RVG

Brain Worms

Con un título que hace referencia a las teorías conspiracionistas, y canciones sobre funerales virtuales, asesinos seriales o los feroces incendios rurales del 2019, este cuarteto australiano parece tener claro que el estado actual de las cosas tiene cierto parecido con el de aquella rana que se cree a salvo en la olla antes del hervor. Qué hacer con eso es lo que se preguntan durante todo un tercer disco urgente y al mismo tiempo bien personal, en el que siguen mezclando su post punk con las guitarras de Go-Betweens. Grabado en Londres, la voz ahumada de su líder Romy Venger –la sigla es lo que quedó de un bautismo inicial como Romy Vager Group– recuerda a la de Marianne Faithfull en su madurez, en especial en el confesional “It’s Not Easy”. Mujer trans oriunda de la aislada Adelaide, Venger suele contar que recién cuando se mudó a Melbourne pudo imaginarse al frente de una banda, y por eso aún hoy se imagina cantando para esa versión suya de 16 años.

Maria BC

Spike Field

Un cuarto en Oakland con vista al Golden Gate de San Francisco y un desfinado Steinway olvidado en una casa familiar en Berkeley son los escenarios donde nació el esperado segundo disco de la joven Maria Bobbitt-Chertock, criada en Ohio, con padre pianista de iglesia y ella sumándose al coro, y luego entrenada de manera clásica como mezzo-soprano. La urgencia espectral de su despojado EP debut, Devil’s Rain (2021), que grabó aislada en un departamiento de Brooklyn durante la pandemia, justo después de haber terminado la secundaria, y la instrumentación y las texturas de su primer disco, Hyraline (2022), alimentan las canciones de un álbum cuyo bautismo hace referencia a la forma en que habría que señalar la ubicación de los residuos nucleares para que se entienda su riesgo varias generaciones e incluso civilizaciones después. Son doce delicados temas de ambient folk que destilan por partes iguales tanto nostalgia como ansiedad de futuro.



Cut Worms

Un comentario en su Bandcamp describe apropiadamente su delicioso tercer disco: “Una carta para Motown escrita por un admirador desde Nashville”. Bautizado en homenaje a una famosa cita del libro El matrimonio del Cielo y el Infierno, de William Blake, Cut Worms es el proyecto solista de Max Clarke, un cantautor oriundo de Strongsville, un suburbio de Cleveland, pero instalado hace años en Brooklyn. Desde que apareció en 2017 su primer EP bajo ese nombre, Clarke lleva adelante una obra que incluye dos discos, uno de ellos doble, pero que con este nuevo opus desde el mismísimo título parece decidido a hacer borrón y cuenta nueva. Según ha contado, la diferencia es que, en vez de grabar el nuevo repertorio en un único estudio, le fue haciendo aquí y allá, logrando ser fiel al espíritu de cada canción con la ayuda de su grupo habitual –teclado, bajo y batería– e invitados como Rick Spataro, de Florist, y Brian y Michael D’Addario, de The Lemon Twigs.

Deena Abdelwahed

Jbal Rrsas

Aprovechando el impulso de la edición de Flagranti, un EP con su banda de sonido para una obra de teatro tunecina del mismo nombre, la primera abiertamente queer dentro del mundo árabe, esta DJ nacida en Qatar publicó en 2023 también su segundo disco como solista, con el que profundiza su búsqueda de una música electrónica para Medio Oriente. Dedicada al jazz y al funk durante su adolescencia, Adbelwahed gravitó hacia la electrónica al instalarse en Túnez, escapando de su familia y el extremo conservadurismo de su país natal. Recién al emigrar hacia Francia, convertida ya en DJ, tuvo listo un EP inicial, Klabb (2016), al que siguió Khonnar (2018), su primer disco. Habría que esperar cinco años más para que, en su decidido rol como reapropiadora cultural, fuese capaz de completar este álbum fascinante, con patrones rítmicos y melodías inequívocamente árabes, pero no con interés etnográfico, sino decididamente hipnótico, bailable y ferozmente contemporáneo.



The Tubs

Dead Meat

Nacido de la separación de la banda Joana Gruseome, como tantos otros grupos de una particular escena de Cardiff luego transplantada a Londres, el de los compositores Owen Williams y George Nicholls fue el último en presentarse, pero es el que hoy está haciendo más ruido. En particular porque tiene como referencia el sonido guitarrero de bandas como The Feelies, el indie neozelandés de la misma época, o los intentos más pop de Bob Mould al frente de Sugar. A eso habría que sumarle la influencia del folk británico sobre Williams, que oficia de cantante, que llega a sonar por momentos como un joven Richard Thompson, semejanza que se profundiza cuando las armonías de Lan MacArdie (otra ex Gruesome) parecen completar mágicamente la dupla de Richard con su entonces esposa Linda. Todo está en su lugar, entonces, para que The Tubs hayan sido la novedad británica del 2023, y más cuando su debut cierra con un descarado guiño a The Smiths en las guitarras a lo Marr de “Wrethced Lie”.

Beverly Glenn-Copeland

The Ones Ahead

“Vengan, muestren sus sueños”, convoca este cantautor canadiense –nacido en Pittsburg pero mudado a Montreal para estudiar música clásica en 1961– desde el tema que bautiza su primer disco en dos décadas, y el primero también desde su espectacular redescubrimiento a partir del rescate japonés de Keyboard Fantasies (1986), su cuarto álbum como solista, que llevó a la reedición de toda su obra, giras internacionales y hasta un documental dedicado a su figura. Criado escuchando a su padre practicar cuatro horas diarias al piano, Glenn –como lo llaman sus conocidos– asomó en los ’70 como un cantante folk con elementos de blues, jazz y música clásica, pero luego de escribir para Plaza Sésamo terminó pasando un cuarto de siglo como parte de Mr. Dressup, un clásico infantil de la televisión canadiense. Varón trans que recién lo hizo público al editar Primal Player (2004) bajo el seudónimo Phynix, corona su inesperado regreso con un álbum poderoso y vulnerable en igual medida.

Yo La Tengo

Los mejores.. pero de verdad

Los nuevos discos de los nombres de peso del rock de diversas generaciones se pueden encontrar en todas las listas (¡incluso el de los Rolling Stones!), aunque semejante amplitud se continúa también en los puestos destacados, donde se anotan desde el regreso de Paul Simon hasta el de Blur, pasando por PJ Harvey, John Cale o Anohni and The Johnstons. Las opciones latinas destacadas en los medios anglo son los trabajos de Peso Pluma y Karol G, mientras que los nuevos clásicos femeninos resultan ser Lana del Rey, Mitski y la joven Olivia Rodrigo, así como es numero puesto el demorado debut de Boygenius, el supertrío indie que desde 2018 integran Phoebe Bridges, Julien Baker y Lucy Dacus. Pero entre los auténticos trinfadores del año puede sorprender la aparición de Yo La Tengo con This Stupid World, su disco de estudio numero 17 en una carrera indie que en 2024 celebra cuatro décadas. También figuran en ese destacado lugar los irlandeses Lankum, que después de cuatro años de silencio editaron False Lankum, su cuarto disco; o la neoyorkina Caroline Polachek finalmente parece haber logrado la unanimidad como solista con su disco Desire, I Want To Turn Into You. No es ninguna sorpresa en cambio que, en respuesta a segundo álbum SOS, la norteamericana Solana Imani Rowe, más conocida como SZA, aparezca como la gran ganadora del 2023.

Esta selección fue realizada en base a las listas de, entre otras, las revistas Les Inrockuptibles, Uncut, Mojo, Rolling Stone, Billboard, The Wire, Mondo Sonoro y Under The Radar; los periódicos The New York Times, Los Angeles Times, The Guardian, Toronto Star, The Washington Post y The Telegraph y los sites de NME, Allmusic, Bandcamp Daily y Pitchfork, todas accesibles desde albumoftheyear.org.