“Sturzenegger le provocó un daño irreparable al país. En una semana perdió 12 mil millones de dólares de reservas. Este muchacho siempre está en los callejones más oscuros de la historia económica argentina. En cada desastre económico de los últimos 30 años estuvo Sturzenegger. Siempre en los lugares donde no tiene que estar. Blindaje, megacanje…” El que habla es el actual diputado Miguel Pichetto pero la frase es de noviembre de 2018, cuando todavía era senador y en vez de tratar de facilitarle la vida al presidente Javier Milei trataba de facilitarle la vida al presidente Mauricio Macri.

La coherencia es absoluta. También sigue pensando lo mismo del ex presidente del Banco Central y presente coordinador de los intereses privados en las dos principales iniciativas del Gobierno: el DNU 70 y la Ley Ómnibus. "No se acaba el mundo con esta megaley, que no debió ser nunca una megaley. Son visiones tontas de Sturzenegger, que cree que cada cuatro años puede venir con alguna receta mágica. Tiene un profundo desprecio por la política, por el Parlamento y los abogados. Todo eso aflora en el DNU, en la megaley. No sabe nada de derecho y se puso a hacer correcciones de 300 leyes. Es una locura", aseguró este viernes en plena negociación con el Gobierno por el destino que la Ley Ómnibus tendrá la semana que viene en la Cámara de Diputados.