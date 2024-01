El primer detenido por el crimen de Umma Aguilera, la hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, fue liberado este lunes, informaron fuentes judiciales. De esta manera, quedan cuatro personas retenidas por el asesinato ocurrido el lunes pasado en Lomas de Zamora.

El fiscal de la causa, Pablo Rossi, consideró que la pruebas reunidas hasta el momento no eran suficientes para sostener la detención de Patricio Valentín García y solicitó a la Justicia de Garantías de Lomas de Zamora el cese de la detención.

Ramón Salto, abogado de García, explicó en diálogo con la agencia Télam que al abrir los teléfonos celulares de los sospechosos, los investigadores determinaron que el joven de 22 años no tenía vinculación con los otros acusados. "El chico no tuvo nada que ver", enfatizó el abogado.



Otra de las pruebas que favorecieron a García fue la geolocalización de su teléfono celular, que lo situaba muy lejos de donde mataron a Umma.



Por el contrario, la fiscalía entiende que, al menos por el momento, la evidencia es contundente para mantener la detención de los otros coimputados. Los demás sospechosos fueron situados en el lugar del hecho por las por cámaras de seguridad y el relato de los testigos.

La familia de Umma realizó una suelta de globos

Los padres de la Umma, María Eugenia Rodríguez Álvarez y Eduardo Aguilera, encabezaron una suelta de globos blancos este lunes desde las 19 en la puerta del Instituto Maddedu, la escuela a la que asistía la niña. Del acto también participó la comunidad educativa de Villa Centenario.



"Con su bella sonrisa, ella va a ser un ángel que no solo va a cuidar de nosotros, sino también a todos ustedes. Tenemos que pedir justicia por ella y por todas las víctimas de la inseguridad", dijo, entre lágrimas, María Eugenia. "No me queda más que agradecerles a todos", sumó Eduardo.



Cómo fue el crimen de Umma

Umma Aguilera fue asesinada el lunes pasado de un balazo en la cabeza durante un asalto en Lomas de Zamora. El hecho ocurrió a las 8.48 de la mañana, cuando el policía Eduardo Aguilera, custodio de la ministra Bullrich, salía vestido de civil con Umma -una de sus tres hijas- a bordo de su auto Ford Ka del garaje de su casa situada en Pío Baroja, a pocos metros del cruce con la calle París, de Villa Centenario.

Cuando el efectivo no había llegado a tomar la calle, se le cruzó un auto Toyota Corolla negro –también robado–. Dos personas bajaron armadas y se aproximaron con intenciones de robo, de acuerdo a lo que quedó registrado por una cámara de seguridad. Aguilera aceleró con intenciones de huir, y ahí mismo los asaltantes dispararon hacia la parte trasera del vehículo.

En la filmación se ve que luego los asaltantes regresaron al auto en el que habían llegado, mientras que unos metros más adelante el policía detuvo la marcha y abrió la puerta trasera del auto para asistir a su hija, que sufrió el impacto de los disparos.

A raíz del ataque la nena sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos, por lo que fue primero trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego derivada en un helicóptero al hospital Churruca, donde fue operada, pero lamentablemente murió.

Seguí leyendo: