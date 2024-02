El presidente del bloque de senadores Unión por la Patria, José Mayans, insistió con el reclamo a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que convoque a sesionar y comenzar con el tratamiento del DNU 70/2023.

“Nosotros el pedimos a la Vicepresidenta que llame a la sesión pero ella opina que tienen que pedirlo todos los bloques, no sé de donde saca eso, porque con 5 senadores alcanza”, manifestó Mayans en diálogo con AM750.



El conflicto por la convocatoria a la sesión especial sumó otro capítulo. Tras el video que publicó Villarruel en sus redes sociales en el que se negó a tratar el tema en la Cámara Alta, el senador formoseño planteó que la interpretación del reglamento de la Vice "es absurda" y que está incurriendo en "incumplimiento y violación de la Constitución y del reglamento del Senado".



"Queremos sesionar el próximo jueves. Vamos a volver a solicitar el lunes o martes para que se llame a sesión. No tiene justificativo la Vicepresidenta para demorar el llamado en este tema tan importante", aseguró Mayans en Toma y daca.

Por otra parte, el legislador habló de la ley ómnibus y el poroteo en el Senado de concretarse la media sanción en Diputados: "El pronunciamiento de varios bloques ha sido contrario. El Ejecutivo está haciendo todo tipo de gestión y aprietes", declaró.

Además, el senador se refirió a la conducción del peronismo tras la derrota en las elecciones y a la falta de presencia del expresidente Alberto Fernández, del excandidato y exministro de Economía, Sergio Massa, y de la exvicepresidenta Cristina Kirchner.

"Respeto que no estén pronunciándose. Yo con ella (por Cristina Kirchner) no volví a tener contacto porque también respeto su decisión de tomarse un tiempo para meditar, pensar y evaluar los temas. No soy quién para decirle a nadie que tiene que hacer declaraciones. Es un acto voluntario de acción, no creo que ninguno pierda el sentido de la militancia", explicó Mayans.

También cuestionó al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y su acercamiento al Gobierno nacional: "Tiene una visión pequeña porque acá nadie se salva solo. Si él arregla el problema de la azúcar en Tucumán es una mirada muy pequeña porque el problema es, como decía Perón, de la República Argentina", concluyó.