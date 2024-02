Una joven de 22 años y su hijo de cuatro fueron hallados asesinados en una vivienda de la localidad bonaerense de Bosques, partido de Florencio Varela, y por el doble crimen aprehendieron a un sospechoso, informaron fuentes judiciales y policiales.



Las víctimas fueron identificadas como Camila Nahir Acosta y Nehuen Valentín, cuyos cuerpos fueron encontrados el viernes por la noche en una casa situada en la calle Lobos al 2800, donde también un bebé de siete meses que era hijo de la chica estaba apuñalado y este sábado seguía internado en grave estado.



Según se informó, el hallazgo ocurrió alrededor de las 22 luego de que familiares de la joven fueron a la casa debido a que no respondía a los llamados. Al ingresar al lugar, uno de los familiares vio la presencia del cuerpo de Acosta y de su hijo de cuatro años.



Además, un bebé de la víctima estaba llorando y tenía una herida de arma blanca en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia en un auto particular al hospital Mi Pueblo, donde esta tarde estaba en terapia intensiva.



Personal de la comisaría 4ª de Florencio Varela arribó al lugar y comenzó a investigar lo sucedido en busca de testigos. El médico legista que revisó los cadáveres estableció que ambos tenían signos de ahorcamiento, añadieron las fuentes.



La fiscal Vanesa Maiola, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 descentralizada en Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes, dispuso que esta tarde se realicen las autopsias correspondientes para determinar fehacientemente la causa y la data de los decesos. Según observaron los peritos, hacía unas doce horas que ambos estaban fallecidos.



Los pesquisas también buscaban confirmar si el ataque ocurrió en el marco de un intento de abuso sexual que la joven resistió. Al respecto, los investigadores se entrevistaron con los vecinos y familiares de Acosta y señalaron a un sospechoso.



Con esos datos, personal policial arrestó a un joven, llamado Aníbal Mansilla, de 29 años, tras un allanamiento en el complejo de viviendas de monoblocks conocido como barrio Pepsi, en Florencio Varela.



Los voceros aseguraron que el joven les dijo a los policías que se mandó "un moco" y que no sabía por qué lo hizo. El sospechoso será indagado por la fiscal Maiola por el delito de "doble homicidio agravado". La funcionaria judicial procuraba confirmar si el acusado tenía una relación sentimental con la víctima o si solamente eran conocidos, dijeron las fuentes.