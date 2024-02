El domingo 4 de febrero, en el Crypto.com Arena de la ciudad de Los Ángeles, se llevará a cabo la 66° edición de los premios Grammy: el galardón más importante de la industria de la música. Fito Páez es el único artista argentino en concurso, de la mano de EADDA9223, su relectura del disco El amor después del amor. Y tiene todas las chances de volver a triunfar en Mejor Álbum Rock Latino o Alternativo, rubro que obtuvo por primera vez en 2021 gracias a La conquista del espacio. Artistas del calibre de la mexicana Natalia Lafourcade, del boricua Eduardo Cabra (ex Calle 13) y del dúo colombiano Diamante Eléctrico aspiran igualmente a llevarse el trofeo. Pero el adversario que le puede arrebatar ese gramófono al rosarino es Juanes, que con su trabajo Vida cotidiana no sólo volvió a sus orígenes en el rock sino que “exorcizó” sus fantasmas del pasado.

Sobresale asimismo la inclusión de The Beatles en la lista de nominados, a 27 años de su última participación en los Grammy. En 1997, triunfaron en las categorías Mejor Interpretación Vocal de un Dúo o Grupo con Vocalista y Mejor Video Musical Formato Corto por su single “Free As a Bird”. Pero ahora su canción “I’m Only Sleeping” (incluida en el álbum Revolver, de 1966), compite por el Mejor Video Musical. O más bien la directora de éste, la cineasta y animadora inglesa Em Cooper, quien, tras hacer carrera en el documental audiovisual, debutó de esta manera en el formato. No la tiene fácil, porque rivaliza contra un realizador que hizo de cada videoclip de hip hop que dirigió toda una obra conceptual: el estadounidense Dave Free. Ya lo demostró en “Alright”, temazo de Kendrick Lamar, el rapero lo llamó de vuelta para encargarle el de “Count Me Out”, que rankea como el otro favorito del rubro.

SZA, que vendrá a la Argentina, es la más nominada.

Tras varias adaptaciones y denominaciones, la categoría que reúne a Lamar con la legendaria banda británica existe con ese nombre y esas características desde 2014. Lo que deja constancia de la evolución del Grammy. Y este año no será la excepción. De las 94 estatuillas que se repartirán a partir de las 21 de la Argentina (la ceremonia será transmitida a través de TNT y HBO Max), tres se agregaron para la ocasión. Se estrenarán Mejor Interpretación de Música Africana (arrancó renga porque sintetiza la música de ese continente en dos escenas: la nigeriana y la sudafricana), Mejor Álbum de Jazz Alternativo (acá despuntan The Omnichord Real Book, de Meshell Ndegeocello; y Quality Over Opinion, de Louis Cole) y Mejor Grabación de Pop Dance (mete en una misma bolsa a los DJs David Guetta y Calvin Harris con las cantantes Kylie Minogue y Bebe Rexha).

En esta ocasión, la artista con más nominaciones es SZA, quien recibió nueve. En los últimos meses, el nombre de la cantante y compositora estadounidense de R&B y neo soul resuena en la vía pública porteña porque es una de las cabezas de cartel del festival Lollapalooza 2024. Si bien ya había encendido las alarmas sobre su temperamento musical con su EP See.SZA.Run (2012), la artista originalmente llamada Solána Imani Rowe encandiló con su álbum SOS. Son 23 canciones decididas a revolucionar a la música urbana, al punto de que abrió su espectro hacia el hip hop y el pop. Y cuenta además con el aval de Pharrell Williams y Björk, que integraron el equipo de compositores de dos de los temas del track list. Su historia personal, de paso, es fabulosa: criada como musulmana ortodoxa, por madre y padre CEO, se tornó en una artista visceral a raíz del atentado a las Torres Gemelas. Punto de inflexión en su vida.

Hoy la de St. Louis (su único Grammy, de 2021, fue por su dúo con Doja Cat en el single “Kiss Me More”) desborda crudeza. De eso da fe “Supermodel”: “Dejame decirte un secreto: me acuesto con tu chico”. Ese hit abre su álbum Ctrl (2017), que allanó el camino hasta este trampolín hacia la consagración. Pese a que SOS se lanzó en diciembre de 2022, apareció después de que se cerraran las postulaciones para los Grammy del año pasado, por eso es parte de esta edición. Y eso, también, le dio suficiente aire para posicionarse entre el público, y competir en categorías como Álbum del Año, donde tiene entre sus antagonistas a los discos Midnights, de Taylor Swift; Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, de Lana Del Rey; Endless Summer Vacation, de Miley Cyrus; y Guts, de la exestrella Disney Olivia Rodrigo. Esta pica se sostiene en Canción del Año y Grabación del Año.

Foto 3: Taylor Swift cuenta con seis nominaciones. Imagen: AFP

En categorías específicas como las de R&B y rap, SZA (se pronuncia Sizza), tiene todas las de ganar. En especial su single “Kill Bill”, que ya supera las mil millones de reproducciones en Spotify. Con 6 nominaciones aparecen Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Billie Eilish, Brandy Clark, Jon Batiste y el productor Jack Antonoff. Pero entre estos artistas y SZA están Victoria Monét y Boygenius, que tienen 7. Este último es un supergrupo indie femenino liderado por Phoebe Bridgers, cuyo primer álbum, The Record, puede dar el batacazo en Grabación del Año y Álbum del Año. También concursa en Mejor Álbum de Música Alternativa (lo disputan con Arctic Monkeys, Lana Del Rey, Gorillaz y PJ Harvey), Mejor Interpretación de Música Alternativa y Mejor Canción de Rock. Esta categoría, por otra parte, marca el regreso de los Rolling Stones a los Grammy gracias a su single “Angry”. Y sus Majestades Satánicas asistirán a la gala.

En esta terna coinciden Foo Fighters y Queen of the Stone Age. Y el tándem repite en Mejor Álbum de Rock, donde se suma Metallica. Su disco 72 Seasons los metió también en Mejor Interpretación de Metal y Mejor Interpretación de Rock. Taylor Swift, por su parte, participa en las categorías alusivas al pop, incluyendo Mejor Actuación de un Dúo o Grupo Pop, que comparte con Ice Spice (por el hit “Karma”). La rapera integra la lista de Mejor Artista Nuevo, en la que descollan Victoria Monét, Gracie Abrams y el productor de música electrónica Fred Again (actuó en LollaAR 2022). No sólo está ahí sino en Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica, junto a James Blake, The Chemical Brothers y Skrillex. Mejor Álbum Folk tiene a Joni Mitchell, Paul Simon y Rufus Wainwright, mientras que Mejor Álbum Tropical Latino se debate entre Rubén Blades y Omara Portuondo.



Jon Bon Jovi fue homenajeado como Persona del Año.

Raw Alejandro o Karol G se alzarán con el Mejor Álbum de Música Urbana. Y sería llamativo que el conductor de la gala, Trevor Noah, gane el rubro en el que compite: Mejor Álbum de Comedia. Mientras espera la salida de su nuevo disco, Jon Bon Jovi fue homenajeado por Bruce Springsteen, Damiano David (Maneskin) y Shania Twain, entre otros, como Persona del Año. Esto sucedió en un evento especial el 2 de febrero. En el Crypto.com Arena, durante la ceremonia, se rendirá homenaje a Donna Summer, Gladys Night, Laurie Anderson y N.W.A. El resto los shows de la ceremonia estarán a cargo de Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Luke Combs, Dua Lipa, Joni Mitchell, Burna Boy, Travis Scott, Billy Joel, U2 y SZA. A manera de dato, la nominada más joven es Olivia Rodrigo (20 años), y el más longevo es el compositor y director John William (91 años). Así de elásticos son los Grammy.