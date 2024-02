Además de conducir una crisis económica y social cada vez más extrema, a Javier Milei le surge otro desafío: estar a la derecha de Agustín Laje, el politólogo que se convirtió en el otro gran referente de los jóvenes libertarios. Y la verdad es que es una tarea díficil para el presidente neoliberal porque Laje redobló la apuesta este domingo cuando analizó la brutal represión policial a las afueras del Congreso. "Ha sido un momento placentero de ver", comentó.

La palabra de Laje se conoció vía redes sociales. Allí, en un vivo para Twitter, saboreó los palazos que las fuerzas de seguridad que comanda Patricia Bullrich repartieron para manifestantes y periodistas. "Celebramos a la Policía, los felicitamos. Cada balazo bien puesto en cada zurdo ha sido para todos nosotros un momento de regocijo. Cada imagen de cada zurdo lloriqueando por el gas pimienta en su cara ha sido para nosotros un momento muy placentero de ver", sostuvo Laje, militante de "las dos vidas".

No es la primera vez que Laje se refiere en éstos términos tan despectivos y violentos en contra de los militantes de izquierda u otro movimiento político en las antípodas de la extrema derecha. “A mí la calle me asusta mucho porque el votante de Milei no es un votante violento, es un votante que ni siquiera conoce mucho de política. No está politizado, no acostumbra ir a manifestaciones, no acostumbra salir a tirar piedras, a armar una bomba molotov, a encapucharse. El otro espacio es el que tiene toda esa fuerza física bruta y antidemocrática y yo estoy seguro de que la van a utilizar. Y creo que Milei va a utilizar a su vez la fuerza del Estado”, aseguró el politólogo en una entrevista que brindó en los días previos al triunfo de Milei en las elecciones generales.



Y no dudó en mencionar quiénes, según él, integran ese otro espacio: “Me refiero al kirchnerismo. Me refiero al peronismo de izquierdas. Me refiero a los movimientos sociales, me refiero a los piqueteros. Me refiero a la izquierda, a los troskos. Toda esa gente, además, no cree en la democracia. Se disfrazan de demócratas, pero ni bien gana un presidente que no les gusta, empiezan a amenazar con que lo van a tirar. Son golpistas”, afirmó.

Además, en el último tiempo, Laje protagonizó otras "polémicas" por atacar a las disidencias, las minorías sexuales y los feminismos. Tal es así que, ya con Milei en el Gobierno, prometió derogar la Ley de Intervención Voluntaria del Embarzo (IVE) y abogó por el cierre del (ahora ya extinto) Ministerio de Mujeres. “Las feministas no tienen derecho a tener un Ministerio, ya lo tuvieron y no sirvió”, lanzó.

