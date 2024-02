La intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó esta lunes que por un incendio forestal en la zona de Brazo Tristeza se cerraron de forma preventiva todas las sendas que parten o llegan a Pampa Linda, a Bahía López y al Cerrito Lao Llao, y también el acceso al Circuito Tronador, en los alrededores de Bariloche.

El incendio, precisaron las autoridades locales en un comunicado, se desarrolla en el área sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de Brazo Tristeza, donde "se están desplegando recursos y evaluando la situación".

"Por extremas razones de seguridad se cierra el sendero a Laguna Ilon y los Césares y 5 lagunas" y también quedan suspendidas las excursiones lacustres en esa zona, señaló el texto.

Además, se cerró de forma preventiva el Circuito Tronador, todas las sendas que parten o llegan a Pampa Linda y el acceso al refugio López.

Asimismo, el área de Protección Civil de Bariloche informó que se cerró el ingreso a Bahía López, a sus sendas, y al Cerrito Lao Llao.



Un helicóptero con personal técnico y operativo sobrevuela la zona con el fin de evaluar la situación.

El área afectada, que se compone de bosque de coihue y ciprés, presenta una topografía de difícil acceso, por lo que se está trabajando en articulación con Prefectura Naval Argentina.

Causas del incendio

Carlos Madjinca, secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, explicó a Diario Río Negro que el incendio se originó en la zona del Brazo Tristeza, por causas que por el momento se desconocen, aunque intuye que comenzó "por un descuido de alguien que no sabía que no puede hacer fuego o lo hizo sabiendo que en ciertas zonas no hay posibilidad de hacer fuego".

El sector en el que se desató el incendio "es un lugar muy remoto, muy distante" y de difícil acceso, dijo. "La gente llega solo a través de una embarcación o ha estado caminando y durante la noche se quedó en un lugar, tenía una fogata, después no la pudo controlar o no la supo controlar y eso da origen al incendio. Por eso la prohibición de no hacer fuego en lugares que no estén habilitados, acá tenemos una consecuencia", protestó Madjinca.

El fuego, describió el secretario de Protección Ciudadana, "no solamente va por sobre troncos, ramas y hojarasca, sino que va trabajando por el piso en la parte inferior".

Respecto a la cantidad de superficie afectada, Madjunca aseguró que el dato se sabrá cuando las cuadrillas realicen el relevamiento ."Primero tienen que atender, la emergencia en sí", aclaró el funcionario.

Por el momento, dos cuadrillas del Parque Nacional llegan al lugar del incendio por agua desde Puerto Pañuelo. A su vez, detalló Madjunca, se armará una base operativa en Bahía López y se instalarán comunicaciones en cerro Lla Llao.

El centro de Bariloche, afectado por el humo

El incendio en Brazo Tristeza cubrió de humo la ciudad de Bariloche. En las redes sociales, varios usuarios compartieron imágenes del cielo, lamentando la "fea postal".

La presencia de humo también se debe a los focos que permanecen en el Parque Nacional Los Alerces y al fuego que se desató en La Rinconada, cerca de Junín de los Andes, que ahora se encuentra controlado.



Según informaron medios locales, el incendio en la estancia de La Rinconada comenzó el domingo a la mañana por la caída de un cable y requirió de más de 40 personas que trabajaron para controlar las llamas.

Debido a la baja visibilidad que provocó el humo, a las 20 del domingo Vialidad Nacional comunicó que la circulación sobre Ruta 40, entre la cuesta de La Rinconada y el paraje San Ignacio, estaba transitable con extrema precaución.

Más tarde, a las 22, informó que la circulación estaba suspendida para "todo tipo de vehículos hasta nuevo aviso" por "un incendio forestal fuera de control que afectó la zona de camino". El tránsito fue habilitado recién este lunes, cuando las cuadrillas lograron controlar el fuego.