Felizmente, la costumbre del Carnaval sigue rosarina; la inauguración oficial será hoy a las 18 en el Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural, Oroño al 2600) y se extenderá hasta el lunes, con desfiles, comparsas, murgas uruguayas, la muestra 'Fantasías en Movimiento' -dedicada a la historia del carnaval local-, un espacio para las infancias, patio de comidas, y otras actividades. Lo recaudado será para las comparsas participantes; mientras que jubilados, personas con discapacidad e infancias de hasta 12 años inclusive, no pagan entrada.

Durante la presentación para la prensa del martes, Federico Valentini, secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad, explicaba a Rosario/12: “Es un carnaval que tiene cada vez más importancia en la ciudad, cada vez más gente se acerca y valora el trabajo de las comparsas. Tiene también una singularidad, y es la territorialidad de sus comparsas; todas son un gran ejercicio de contención social para los pibes y las pibas de los distintos barrios de la ciudad. El trabajo realizado durante todo el año se muestra en estos días, donde la cultura se hace presente conteniendo pibes y pibas, enseñándoles música, a bailar, a maquillar, a hacer sus trajes. Los directores y las directoras de comparsas son un ejemplo de lo que la cultura puede hacer, cuando está bien entendida en un territorio”.

-Que en estos tiempos se aprecie y ratifique al carnaval, espacio de la diversidad, me parece un gesto político todavía más relevante.

-El carnaval es el lugar de la resistencia, de la disidencia, es el lugar del disfrute. Creo que, como Municipalidad, está muy bien que acompañemos y que año a año vaya creciendo. El año pasado nos sorprendió a todos, porque también habíamos duplicado la propuesta en relación a espacios para las infancias y de formación, como el dedicado a la historia del carnaval, al cruce con otras murgas, tanto uruguayas como porteñas, a otros ritmos musicales. Tratamos de hacer eso, como lo que sucedió en (el festival) Faro, para que ocurra también en cada una de nuestras actividades: que aquel que asista pueda disfrutarlo y sea más que un mero espectador, que sea un ciudadano construyendo ciudadanía.

Las comparsas trabajan con denuedo todo el año. Imagen: Guillermo Turín Bootello.

Lo dicho por el secretario de Cultura tiene correlato en lo que refiere Gabriel, de comparsa Los Herederos: “Somos la comparsa más grande de Rosario, este año contamos con 174 integrantes que van a salir a brillar a la pista, como lo harán todos los integrantes de las demás comparsas. Lo que tiene de particular Los Herederos es que es un centro de contención, donde acompañamos a los jóvenes y les brindamos oportunidades. No somos solo una comparsa, sino que tenemos un grupo de cumbia, y también un bachillerato popular donde 30 adultos están terminando la secundaria, entre muchas otras actividades”. En cuanto a la temática que Herederos presentará, Gabriel -vestido de plumas y lentejuelas- adelanta que “se representarán décadas herederas, que marcaron hitos, como la década dorada de Hollywood, la del rock and roll, la del disco, los hippies y el punk”.

-Es importante que la Municipalidad avale al carnaval, más en estos tiempos, ¿no?

-Estamos en una situación complicada a nivel país, donde carnavales importantes se han suspendido por temas económicos, o porque las comunas no acompañaban. Este evento ayuda a la diversión, al festejo. Contar con el acompañamiento de la Municipalidad nos permite capacitarnos y crecer como comparsa. Que en una situación complicada como ésta tengamos un momento de diversión para todo el público, le permitirá a la gente cargar un poco de energía, porque las comparsas transmitimos energía positiva.

El bloco Fieras Samba Reggae. Imagen: Guillermo Turin Bootello.

Entre los grupos partícipes, además de comparsas y murgas, destaca Fieras Samba Reggae: “Somos un bloco con perspectiva de género, que interpreta samba reggae, un género que nació en Salvador de Bahía en los años ’70, como una forma de expresión y resistencia. Con Fieras, desde 2019, transmitimos e interpretamos esta cultura con mucho amor y respeto por su ancestralidad. Vamos a tocar el sábado, en un escenario alternativo, donde estaremos varios grupos de percusión de tambor de la ciudad, más el candombe, la samba reggae y otro tipo de expresiones vinculadas al carnaval”, comenta Morena Pardo, una de sus integrantes.

-Qué necesario que participen y en este contexto, cuando los derechos de mujeres y disidencias peligran.

-Fieras nace en torno al 8 de marzo de 2019, como una expresión de resistencia desde el tambor, y nuestro primer toque fue el 3 de junio de 2019, el Ni Una Menos de ese año. Es un bloco que nace como un espacio de resistencia, honrando su ancestralidad afro. En la calle nos van a ver en las marchas, y consideramos que el carnaval es una expresión popular, de celebración. En este contexto de tanta hostilidad y fragilidad, es una oportunidad para que la gente se encuentre, disfrute y baile, en torno a expresiones culturales que también son de resistencia.

A partir de hoy y hasta el lunes, las puertas del Predio Ferial abrirán a las 18, con tres espacios: las callecitas del predio, el escenario Momo para murgas y agrupaciones musicales, y una pista para las comparsas. El ballet Sipan llevará el carnaval andino los días 10, 11 y 12; y el desfile de comparsas contará diariamente con la participación de las agrupaciones El Sueño del Rey Momo, Imperio del Sur, Zafiro, Rekebra y Los Herederos.