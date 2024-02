DOMINGO 11

TEATRO

Parlamento Esta obra es la apertura de una investigación performática y sonora sobre los discursos políticos contemporáneos, en el marco de una residencia en Arthaus que hizo el colectivo Piel de Lava (Paredes, Gamboa, Carricajo y Correa). A través de la observación de la puesta en escena de la política actual, se imaginan escenarios distópicos donde se exacerban algunas de sus características y se distorsionan otras. El recorrido se propone como algo mutante, no como una obra cerrada; sino como un proceso que se abre al público y hace su intento de dialogar con este sinuoso presente, con más perplejidad que certezas.

A las 20.30, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Entrada: desde $12000.

Cae la noche tropical Vuelve por cuatro únicas funciones la versión teatral de Santiago Loza y Pablo Messiez de la novela de Manuel Puig, protagonizada por Leonor Manso, Ingrid Pelicori y Eugenia Guerty, con dirección de Manso. Dos hermanas octogenarias que viven en Río de Janeiro evocan el pasado y departen acerca de los amores de una vecina más joven.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: $9000.

CINE

El nadador Puede aprovecharse un ciclo de cine agrupado por temas, géneros o países de procedencia. Esta tarde será el turno de El nadador, de Frank Perry & Sydney Pollack. Ned Merrill (Burt Lancaster), un maduro ejecutivo de publicidad, vive en una zona residencial de clase alta en las afueras de Connecticut. Un día, ante el asombro de sus amigos y vecinos, Ned decide recorrer el valle nadando de piscina en piscina hasta llegar a su casa. Por el camino, se encuentra con varias de las mujeres que formaron parte de su vida: una apasionada joven que fuera la cuidadora de sus hijos, una ex amante despechada, la sensual esposa de un viejo amigo. Basada en el magistral cuento homónimo de John Cheever.

A las 16, en el Museo Histórico Sarmiento, Juramento 2180. Gratis.

Estoy bailando Tras su estreno en la Berlinale y luego de ser distinguida como Mejor Película de la Competencia Argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, puede verse Adentro mío estoy bailando, el film de Leandro Koch y Paloma Schachmann que construye su relato a partir de elementos del documental pero también de la comedia romántica y la road movie. Un frustrado camarógrafo de fiestas judías, que siente rechazo hacia la religión de su familia, se enamora de una clarinetista de música klezmer y finge el rodaje de un documental sobre este estilo de música idish para pasar tiempo con ella.

A las 18, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

MÚSICA

Tango y Tangolencia El personalísimo cantor Cucuza Castiello, junto al Trío Inestable, cantará esos tangos de siempre (los de Goyeneche, Troilo, Cadícamo, Rubén Juárez, Floreal Ruiz, Homero Manzí, Discépolo) así como las versiones tangueras de hits del rock nacional que integran su proyecto Tangolencia Rockera (esos de Charly, de Fito, de Babasónicos o de los Redondos) en un concierto atípico que deslumbra con su repertorio e interpretación.

A las 21, en el CAFF, Bustamante 772. Entrada: $5500.

LUNES 12

MÚSICA

Russell Malone Regresa a la Argentina uno de los guitarristas de jazz más importantes de los últimos treinta años: Russell Malone. Ha tocado con músicos como Jimmy Smith, Harry Connick Jr., Bobby Hutcherson, Hank Jones, Bill Frisell, Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Kenny Barron, Sonny Rollins, entre otros. Malone nació en Albany, Georgia. Comenzó a interesarse por la música con cuatro años, aprendiendo a tocar una guitarra de juguete que su madre le había regalado. Lo acompañan Mariano Loiacono en trompeta, Pablo Raposo, en piano, Mauricio Dawid en contrabajo y Juan Chiavassa en batería. Invitado: Sebastián Loiacono en saxo.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $12000.

Chango Spasiuk En tiempos espinosos para la memoria, Chango Spasiuk propone un modo de abrazar la tradición que se proyecte hacia el futuro de la única manera que sabe hacerlo el arte que es integrando sin distingos ni exclusiones para entonces instaurar un espacio común. Desde el chamamé, todo un ámbito sonoro y cultural, el pasado y el presente se encuentran como Taco y Suela para celebrar la otredad en la apuesta por hacer un mañana donde quepan esos mundos diversos dispuestos a soñar y echarse a bailar.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $6000.

TEATRO

Bela vamp Apenas diez años después de su memorable interpretación de Drácula, el actor Bela Lugosi se vio obligado a frecuentar los tugurios de la “Poverty Road”, donde se reunían estudios de cine efímeros, capaces de producir en abundancia films de clase B, con presupuestos mínimos y una calidad artística que se degradaba película tras película. En Bela vamp, vislumbrando su patético ocaso, Lugosi decide consultar a la nefasta psicoanalista Dorothy Couch, quien es famosa en Hollywood, la ciudad de los sueños: varios de sus pacientes terminaron pegándose un tiro. Bela desea terminar con sus días; ella, llegar a la pantalla grande como guionista y directora. El plan es despiadado: el gatillo decidirá el rumbo de la terapia. Actúa y dirige Alfredo Arias.

A las 20, en el Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: desde $6000.

CINE

Mostra Brasil La productora brasilera Inffinito organiza un festival para disfrutar de una extensa programación de películas, disponibles solo para Argentina y Uruguay. Se extiende hasta el 15 de marzo. Hoy podrá verse Madalena, de Mediano Marcheti. Luziane, Cristiano y Bianca no tienen casi nada en común, solamente vivir en el mismo pueblo rural rodeado de plantaciones de soja en el oeste de Brasil. Aunque no se conocen, los tres se ven afectados por la desaparición de Madalena. En distintos lugares de la ciudad, cada uno a su manera, reaccionan ante su ausencia.

A las 19, disponible por 24 horas a través de www.inff.online. Gratis.

ETCÉTERA

La Bomba de Tiempo Los tambores de La Bomba de Tiempo proponen una fiesta para bailar hasta el amanecer. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. A su clásica presentación se agrega una trasnoche para festejar el Carnaval. Habrá DJs y artistas invitados que se sumarán a improvisar.

Desde las 19, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $5000.

MARTES 13

ARTE

Premio a la Trayectoria Hasta fines de febrero se exhiben las obras de los ocho galardonados del Premio Nacional a la Trayectoria Artística 2023. Las personalidades que reciben esta distinción en la convocatoria de 2023 han desarrollado su obra en sitios de la Argentina como Córdoba, El Cercado, La Rioja, Mar del Plata, Buenos Aires y Mendoza, así como en Paraguay y también en diferentes países europeos. Estos trabajos pueden revelar las búsquedas estéticas de ocho artistas que, desde una perspectiva singular, abordan temáticas que nos atraviesan como sociedad.

De martes a viernes de 11 a 20, y sábados y domingos de 10 a 20, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. Libertador 1473. Gratis.

Línea fundadora La exposición sobre las Madres de Plaza de Mayo es una invitación a acercarse al pasado reciente argentino haciendo foco en la lucha de las Madres desde una mirada educativa. Es un aporte para la construcción de una sociedad más justa, con plena vigencia de los Derechos Humanos. La muestra permanente forma parte de una serie de acciones que tienen por objetivo mantener viva la memoria y la transmisión del pasado reciente a las nuevas generaciones.

Martes, miércoles y jueves, de 10 a 16, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

República de Waires Con un lenguaje visual próximo al cine expresionista alemán de Weimar, el blanco y negro es la gramática escogida por Claudio Larrea para narrar el nacimiento de Waires, en seis capítulos que describen una república imaginaria y sus instituciones, los hogares suntuosos y modestos de sus ciudadanos casi fantasmales, el misterio de la noche, la oscuridad de la crisis, hasta concluir en la soledad final del apátrida. La exposición no retrata a Buenos Aires, sino ese otro mundo paralelo, oscuro, misterioso e inefable. Curador: José Manuel Elliot.

De martes a domingo de 14 a 20, en el Centro Cultural San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

Alfombra mágica En palabras de la curadora Clara Ríos: “Apenas se ingresa a la sala, una pieza imponente se instala de manera categórica, pero también con las sutiles disonancias, fantasmagorías, alusiones, reverberaciones y paradojas ópticas que le son tan caras a Juan Andrés Videla. Conviven aquí la atención, las veladuras y las transparencias, las atmósferas y los espacios, las superficies y las profundidades, las apariciones y los reflejos, para que surja, sin que se haya disipado del todo la incertidumbre, una de las tres grandes variantes de punto de vista a partir de las cuales Videla parece erigir los dilemas de su abordaje”.

De lunes a viernes de 14 a 18, en Galería Miranda Bosch, Montevideo 1723. Gratis.

TEATRO

Si salis con vida ¿No están cansados de obedecer?, pregunta ella y decide hacer algo drástico. Pero duda y una voz le avisa que, a veces, hay que detenerse. Si salís con vida es un manifiesto necesario para estos tiempos pues arroja verdades que, como dardos certeros, dan en el blanco y conmina a una urgente reflexión sobre la realidad, antes de que todo explote. Actúa: Karina Hernandez. Dirección: Sebastián Suñé.

A las 21, en Teatro Nün. Velasco 419. Entrada: $7000.

MIÉRCOLES 14

ARTE

Corazón iluminado Se exhibe la obra de Alejandro Marmo. Un corazón reciclado, recauchutado, que brilla, pero viene de las sombras, un corazón reconstruido tantas veces como las que fue dañado. Un corazón que siempre está latiendo con un pulso creativo que le da sentido. Una obra que necesita del otro porque se completa con la presencia de quienes se acerquen a conocerla. La obra forma parte de la programación que convoca a distintas áreas del CCK para tomar al amor más allá de su idea romántica a través de múltiples actividades de artes visuales, teatro, música, cine, baile, poesía y visitas guiadas.

De miércoles a domingos, de 13 a 20, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151- Gratis.

Cuando cae la noche Puede visitarse la muestra de Mercedes Larreta, una serie de trabajos con la curaduría de Ana Martínez Quijano. Según su mirada: “Las oscilaciones de Larreta entre la figuración y la abstracción, hablan de la libertad de un lenguaje sin límites, aunque respetuoso de la sensibilidad y la precisión del color y las formas. Frente a la condición más realista de las pinturas, los pequeños dibujos abstractos se multiplican como los pasos de un explorador que trata de encontrar el rumbo en un territorio oscuro. Donde reina la noche”.

De lunes a viernes de 14.30 a 19, en Galería Cecilia Caballero, Suipacha 1151. Gratis.

MÚSICA

Flechazo En el Día de San Valentín, llega una nueva edición del Festival que celebra el amor en todos sus formatos. Sudor Marika, Chocolate Remix, Ibiza Pareo y un formato especial de Algo que me saque la depre (proyecto de Zabo) serán los protagonistas de este encuentro de amor y resistencia. Amor libre, poliamor, amor romántico, amor a primera vista, desamor, conviven el 14 de febrero y se harán presentes en este festejo para dar y recibir flechazos.

A las 19, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $5000.

Daniel Melingo Comenzó integrando Los Abuelos de la Nada, fue cofundador de Los Twist y formó parte de la banda de Charly García. Pero se reinventó como cantante de tango, al punto de que en 2015 fue considerado por el Konex como uno de los cinco mejores cantantes de la década. Hoy estará presentando Tangos junto a Muhammad Habbibi, Pato Cotella y Camilo Ferrero.

A las 20.45, en Café Berlín, Av. San Martín 6656. Entrada: $17500.

CINE

Peña sin cadenas Para quien no sepa, el asunto es así: todos los miércoles Fernando Martín Peña proyectará dos películas en fílmico en Hasta Trilce. Nunca se sabrá de antemano de qué películas se trata si es que no asisten a la proyección. Dos películas sorpresa. Calidad garantizada. ¡Alegría sin fin! El público deposita su fe e intriga en las elecciones (aleatorias pero no poco interesantes) de quién muy posiblemente sea la persona que más sabe de cine en Argentina, y más allá también. El ciclo lleva muchos años realizándose en este cálido espacio que cuenta con teatro y bar propio, donde se puede consumir antes de ingresar a la sala.

A las 19 y a las 21, en Hasta Trilce, Maza 177. Entradas: desde $1500.

JUEVES 15

CINE

La ventana indiscreta Lumiton invita a recorrer la prolífica obra de Hitchcock, un universo con múltiples capas de significado desde lo visual y lo sonoro. Hoy se verá La ventana indiscreta. Un reportero fotográfico (James Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna enyesada. A pesar de la compañía de su novia (Grace Kelly) y de su enfermera (Thelma Ritter), procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en las viviendas de enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido.

A las 20, en el Centro Cultural Munro, Vélez Sarsfield 4650, Munro. Gratis.

Entremedio Se estrena la película de Martín Gamaler. Nico, un niño de 10 años que durante el recorrido por su barrio en el Conurbano Bonaerense comienza un viaje inesperado hacia su madurez. Enfrentando la separación de sus padres y en la búsqueda de su perra Frida perdida, sin imaginar los peligros que enfrentará. En palabras del director: “El proceso de rodaje resultó fundamental para subrayar la relevancia del cine argentino arraigado en una identidad que se gesta desde el interior de la provincia, trascendiendo los límites de las grandes ciudades”.Con Enio García Oliva, Patricia Condron, Leandro Melian y Javier De Jesús, entre otros.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

ETCÉTERA

Intersecciones del futuro Esta actividad busca generar un espacio para la construcción de conocimiento de los cruces entre IA, arte y cultura. Un diálogo que celebra la fusión entre la tecnología avanzada y la expresión artística, al mismo tiempo que se sumerge en un diálogo sobre sus tensiones y horizontes. Hoy habrá una masterclass a cargo de Tomás García. Artista visual y educador en el campo de la expresión artística digital con tecnologías emergentes, Tomás inaugurará su muestra Todo mi ruido y brindará la clase Horizontes sintéticos: una exploración en el espacio latente y la creación de imágenes con IA.

A las 18, en Artlab, Roseti 93. Gratis.

ARTE

Ir y venir Se inaugura la muestra de Elisa Strada y Agustina Girardi. Las artistas reflexionan acerca de la identidad individual y colectiva a través de diversas técnicas, materiales y procedimientos gráficos: se encuentran y encuentran a los otros en la ciudad y en sus experiencias íntimas. Curaduría: Micaela Bianco, Agustina Girardi, Nadina Maggi y Elisa Strada.

A las 19, de lunes a sábados de 12 a 20, en Fundación OSDE, Arroyo 807. Gratis.

MÚSICA

Festival Refresco Segunda fecha para el festival que reúne lo más innovador de la escena independiente. Marcelo Zeoli y Gonzalo Campos formaron Los Látigos en los 90’s. En 1998 debutaron con Premier, producido por Daniel Melero, quien los acompañó en su secuela, Pose. RYAN es una banda de rock alternativo formada en 2018 en Buenos Aires. Guitarras frenéticas y melodías pegadizas son lo que la caracterizan, una propuesta joven, dulce, pero provocadora. Completa esta noche Revistas, una de las bandas que forman parte de la escena de rock alternativo originada en la post-pandemia.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $4000.

VIERNES 16

CINE

Cine cannábico Llega una nueva edición del FICC y sus organizadores cuentan: “Decidimos volver a nuestro motor inicial, abrazar a los colectivos sociales, respirar cultura, memoria, identidad”. Hoy se verá En el pozo, de Bernardo y Rafael Antonaccio. Alicia vuelve desde Montevideo con su novio, Bruno, a visitar a su familia a su pueblo en el interior del país y se reencuentra con Tincho y Tola, dos de sus mejores amigos de la temprana juventud, que invitan a la pareja a pasar la tarde a orillas de la cantera que se ha transformado en un solitario e improvisado balneario. Las tensiones entre el cuarteto no demoran en aflorar.

A las 20, en el Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Gratis.

El cine de Pinto En febrero, la trasnoche trae las películas de Eduardo Pinto. Una construcción audiovisual poderosa a partir de la adrenalina y el espíritu vertiginoso de los márgenes. Hoy llegará La sabiduría, con Sofía Gala Castiglione, Daniel Fanego y Analía Couceyro, entre otros. Después de una fiesta de música electrónica tres mujeres, Mara, Tini y Luz, deciden pasar un fin de semana en una vieja estancia en medio del campo. Pero lo que parece una estadía feliz se transforma en una oscura pesadilla cuando participan de un ritual nocturno con los indios y los peones. Así comienza un viaje a la dimensión inabarcable de la llanura pampeana, un retroceso en el tiempo al momento que la estancia fue construida, cuando la mujer era despreciada y los indios perseguidos. Tres mujeres solas, aunque empoderadas y armadas, peleando por sus vidas en el campo sangriento, enfrentando la violencia más primitiva.

A las 23.59, en Cine.ar. Gratis.

Vanguardias en el cine En febrero el CCK propone una selección de películas argentinas y francesas que contribuyeron significativamente a la evolución del séptimo arte. Quienes asistan hoy tendrán la oportunidad de ver el clásico Crónica de un niño solo, de Leonardo Favio. Un niño sumido en el abandono logra escapar del asilo donde se encuentra para entrar a una sociedad fría y cruel. Con Diego Puente, Tino Pascali, Cacho Espíndola, Beto Gianola y el propio Favio

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

El método Tangalanga Se lleva adelante un ciclo de cine al aire libre con las películas argentinas de los últimos años más aclamadas por la crítica y el público. Las proyecciones contarán con la presencia de los directores, directoras y protagonistas para conversar con los asistentes al final de las proyecciones. Este viernes será el turno de El método Tangalanga, último largometraje de Mateo Bendesky. Una comedia única que sigue a Jorge, quien, después de una sesión de hipnosis, se convierte en el irreverente Doctor Tangalanga. Un viaje hilarante que explora la comedia y la conexión humana. Con Martín Piroyansky, Alan Sabbagh y Julieta Zylberberg.

A las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Los Bicis La banda de Moreno da su primer show eléctrico de 2024. Repasará música de sus 12 años de trayectoria y estará adelantando canciones de su próximo lanzamiento, "Verdad o consecuencia”.

A las 23, en Finisterre Social Club , Volta 363, San Antonio de Padua. Gratis.

SÁBADO 17

MÚSICA

Festilaptra Discos Laptra, el sello de rock independiente con base en La Plata vuelve con una nueva edición del Festival Laptra. Una noche de veranos, con doce bandas en dos escenarios prometen celebrar la renovación y resistencia del rock independiente. Tocan Santiago Motorizado, Nina Suárez, 107 Faunos, Bestia Bebé y más.

Desde las 18, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $14000.

TEATRO

Temporada alta Las húmedas fabulaciones de un sireno indaga en la construcción de una poética performativa, a partir de un personaje mitológico como una encarnación en un sincretismo contemporáneo y local, articulador de lo estético, lo queer y lo ambiental. Su propuesta plantea una búsqueda entre lo visual, el movimiento, lo sonoro y lo textual, con el cuerpo como territorio de cruce suturando lo ficcional con lo situado. Las resonancias de la obra son múltiples y ricas. Desde las referencias artísticas como el pop latino de Marcos López y el surrealismo de Parajanov, hasta la incorporación de elementos distintivos de la cultura del barrio de La Boca. Dirección: Ana Gurbanov. Performers: Damián Saban, Cristian Bonaudi y Francisco Benvenuti.

A las 20, en PROA21, Av. Pedro de Mendoza 2073. Gratis.

Sobre la faz de la tierra Puede verse la obra escrita por María Velasco. Infancia, del latín infans, remite a aquellos sin voz, que no hablan. La protagonista (Elvira Tanferna) de Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra es una preadolescente que se aleja de su familia durante un asado para leer bajo un árbol. Con este acto, da comienzo a un rito de paso, en busca de una voz propia contra el lenguaje materno, y al viacrucis de una mujer millennial, como hija menor, doctoranda y trabajadora sexual. Dirigida por Emilio García Wehbi.

A las 21.30, en Fundación Cazadores, Villarroel 1438. Entrada: $6000 (incluye consumición)..

CINE

Cine en la Explanada Una propuesta para que el público pueda disfrutar de la pantalla grande bajo el cielo abierto. El ciclo arranca con la proyección de Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain. Concha de Oro en San Sebastián, la película cuenta la historia de un matrimonio argentino, exiliado en España junto a su hijo desde el golpe de estado que sufrió su país. En su vuelta a Argentina, se unen a una comunidad de ganaderos, formada por el padre de él. Todo irá bien hasta la súbita llegada de un geólogo español que busca petróleo. Con Federico Luppi, Jose Sacristan, Cecilia Roth, Leonor Benedetto, Rodolfo Ranni y Hugo Arana.

A las 20.30, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Even Hell Has Its Heroes Se estrena en exclusiva el film de Clyde Petersen dedicado a la mítica banda de drone Earth. Desde 1989, la banda de metal más lenta del planeta ha conjurado algunos de los cambios tectónicos más sorprendentes de la música. La banda no sólo creó un subgénero de metal de ritmo glacial y desempeñó un papel fundamental en la popularización del grunge, sino que su líder, Dylan Carlson, también lo hizo mientras luchaba contra el aburrimiento de un pueblo, la adicción a la heroína y la trágica muerte de su mejor amigo, Kurt Cobain.

A las 19, en el Centro de Arte Sonoro, Riobamba 985. Gratis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------