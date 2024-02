La senadora nacional y exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, junto a l senador Guillermo "Joao" Andrada anunciaron que presentarán en el Senado de la Nación un proyecto de ley que reestablece la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El FONID debía haberse renovado en 2023, tras su última renovación por decreto en el 2022, pero el actual Gobierno Nacional lo dejó caer y las provincias no recibieron los fondos, por lo que afecta directamente al salario de los docentes. La medida Nacional crea un nuevo punto de conflicto en medio de las negociaciones paritarias con el sector que se vienen llevando en todo el país. De hecho la Intersindical Docente de Catamarca irá a paro el 15 y 16 de febrero ante la falta de respuestas a sus demandas salariales.

Corpacci y Andrada cuentan con el acompalamiento de sus pares legisladores de UxP. El proyecto de sus autorías busca garantizar la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente creado por la Ley N° 25.053, por el término de DOS (2) años, contados a partir del 1 de enero de 2024.

Dentro de los argumentos, ambos legisladores recordaron que “como consecuencia de las políticas de ajuste en la década de los 90, en materia educativa junto con la trasferencia de los servicios educativos de la Nación a las Provincias y el deterioro de la inversión pública en dicho ámbito, los y las docentes de todo el país iniciaron un plan de lucha que se extendió durante 1003 días, incluyendo la instalación de la recordada Carpa Blanca frente al Congreso. Como resultado de esto, fue sancionada la Ley N.º 25.053, cuyo Artículo 1° crea el FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE, con carácter de emergencia y por el término de cinco (5) años a partir del 1° de enero de 1998".

En este sentido, "Joao" Andrada señaló que el Gobierno Nacional sigue tomando medidas que no son contra las provincias sino contra la gente, como en el caso del transporte y puntualizó: "Hay que ser claros, NO se trata de bajar las transferencias NO Automáticas, se trata de que se disminuirán salarios de docentes, ya que no se envían partidas del FONID".

El proyecto es anunciado después que este viernes 9 de febrero, en la reunión del Consejo Federal de Educación, se formalizó a través de una nota dirigida al secretario nacional de Educación por los ministros de Educación de todo el país, el reclamo al gobierno de Javier Milei por el envío de los recursos correspondientes a las fuentes de financiamiento del sector que son responsabilidad nacional.

La nota advierte que estos son "Fondos fundamentales que componen los salarios docentes, el sostenimiento de la infraestructura y la tecnología escolar, la formación de maestros y la educación técnica, entre otros aspectos".

El reclamo reunió por igual a autoridades provinciales vinculadas al peronismo, el radicalismo, el PRO y fuerzas locales.