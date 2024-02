La senadora nacional por La Rioja Florencia López cuestionó por AM750 el brutal ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional con las provincias y lamentó que Javier Milei tome sus decisiones desde el “enojo” y “castigando a cada uno de los argentinos”.



Con tono crítico, la exvicegobernadora afirmó que “el único pecado” que cometieron quienes ahora están siendo ajustados es “nacer y vivir en las provincias del interior”. Esto se ve, por ejemplo, en la quita del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba el valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior.

En este sentido, López explicó: “Lo vemos en la quita del fondo compensador del transporte. Decidió quitárselo a todas las provincias del interior menos al AMBA. No tenemos nada en contra del AMBA, pero vemos con ojos asombrados la injusticia que está llevándose adelante”.



Y lanzó una dura advertencia: “Como riojanos tenemos aún más problemas. Porque La Rioja en la época de Menem, cuando intentaba ser presidente, le quitaron un punto de coparticipación. Entonces, año a año, la provincia tiene que pelear para que eso sea incorporado en el Presupuesto con fondos extra”.

“Este Gobierno ha decidido no enviar esos fondos. Estamos muy preocupados. Hoy, con la inflación, tendrían que duplicar los montos que no están enviando. El impacto es tremendo. Además, si nos quitan el fondo compensador, las empresas de transporte dejarían de funcionar”, denunció al respecto.

Y añadió: “También está el tema docente al quitar todos los fondos. A nosotros nos parece de una crueldad extrema. ¿Por qué no lo hacemos a la inversa? Si Nación no nos da nada, entonces las provincias tendremos que tomar nuestras acciones y que nuestros impuestos no vayan a acrecentar las arcas nacionales”.