Los ministros de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y de Salta, Cristina Fiore Viñuales, advirtieron por AM750 los riesgos que atraviesa la educación pública en el país y adelantaron una vuelta a clases marcada por la conflictividad en medio de la falta de envío de fondos del Gobierno nacional a las provincias.



Consultado por Víctor Hugo Morales, Sileoni aseguró que “el Presidente Milei se deberá responsabilizar de un año que va a empezar conflictivo, de la desorganización del ciclo lectivo, de volver a una gran desigualdad”.

En concreto, consideró que esto debe ser así, ya que tomó la decisión de no continuar con el Fondo Nacional del Incentivo Docente, un programa creado en 1998 y que, en 26 años, nunca dejó de ser ejecutado.



“Rompe una tradición que tiene que ver con el auxilio que debe hacer Nación a las provincias, que tienen el 92 por ciento de su presupuesto educativo destinado a salarios. Pero también con las otras líneas, como la infraestructura, la ampliación de la jornada escolar”, explicó.

Por eso, en este punto, añadió: “Creo que la paritaria hoy está en serio peligro. Y tenía una función, que era que nadie gane menos que una determinada suma. Y eso tenía un valor, un valor de igualdad, de compensación. Eso está en riesgo. Absolutamente”.

En tanto, entrevistada por La García, Fiore Viñuales, de Salta, puso el foco del reclamo en la falta de previsión sobre lo que pasará en las próximas semanas: “Lo peor de acá es que no solamente no ingresaron los fondos, sino que no tenemos certeza de cómo vamos a continuar”.

“No dan respuestas. No sabemos si, dentro de esta pelea política tan triste que se está advirtiendo, la educación no va a ingresar dentro de esta disputa donde parece que el Presidente quiere aleccionar a los gobernadores por lo que pasó con la ley ómnibus”, añadió al respecto.



Y finalizó: “Me parece que no es bueno mezclar. Este mes lo pagamos con fondos propios. Porque la provincia, gracias a dios, tiene la espalda. Lo que más nos aflige no es solo que no hayan ingresado los fondos, sino que no existe respuesta de qué es lo que va a ocurrir”.