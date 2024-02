Mientras la agenda social pasa por el ajuste, la contracción económica y la disparada inflacionaria, el plan de Javier Milei de dolarizar la economía avanza a paso firme en plazos muy cortos. En las sombras, inclusive, funciona una especie de logia de empresarios e influyentes hombres del poder que creen que exterminar el peso y reemplazarlo por la moneda estadounidense es la única salida que tiene el Gobierno para controlar un nivel de precios que, a diferencia de lo que asegura el ministro de Economía, Luis Caputo, no va camino a desacelerar. Comparten con el Presidente en que "la dolarización es inminente". Pero los creyentes dolarizadores observan, a la vez, una traba que podría jaquear todo el programa: le avisaron al Presidente que, haga lo que haga, la Corte Suprema de Justicia le frenará la idea.

Gonzalo Tanoira es el dueño de Citrícola San Miguel, el mayor exportador de limones del mundo. Amigo de Macri y hoy militante libertario, logró que el ex presidente le hiciera lobby en Estados Unidos para su negocio de cítricos. Tan insistente fue Macri con esas gestiones que Donald Trump le terminó poniendo al ingeniero el apodo de Mr. Lemon. Tanoira es una de las cabezas visibles del grupo de empresarios dolarizadores y fue parte de la comitiva oficial que visita el Vaticano. Habla directamente con Milei y sumó al Whatsapp “Dolarización/La Libertad Avanza”, a Emilio Ocampo, el ex asesor del presidente que le llevó el primer plan en la materia.

Naturalmente, la dolarización, más que beneficiar a la población, es un negocio para los ceos exportadores, que ya entraron en tensión con los industriales que trabajan en el mercado local. Es que dolarizar hoy tiene coincidencias y diferencias con los 90: la primera, no es un 1 a 1, es decir, ningún trabajador cobrará en dólares lo mismo que hoy percibe en pesos. La segunda, sí habrá una demolición aún mayor de la industria nacional, como durante el menemismo.

En este orden de cosas, no es casual que otros de los bancan y presionan a Milei para que dolarice sean un banquero internacional y un gigante logístico. Además, claro, de los oscilantes fanáticos de Macri que hoy se pasaron a las filas libertarias, como el ítalo argentino ex FIAT, Cristiano Rattazzi.

Eduardo Bastitta, ceo de Plaza Logística, visitó al menos tres veces al presidente Milei en los dos meses que lleva de gobierno, y es uno de los que le escriben directamente al celular. “Está obsesionado con la dolarización”, cuentan los que lo conocen. Bastitta le armó al presidente la logística de su campaña bonaerense y tiene un nexo habitual con el asesor estrella del presidente, Santiago Caputo.

Bastitta, que es socio de Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre) en el mega depósito del Mercado Central, fue uno de los que alertó al libertario sobre que el plan para exterminar el peso tiene un final cantado si no se hace de manera prolija. No porque falten dólares para hacerlo, porque no parece ser esa la idea central de Milei, sino porque “Rosatti te lo rechaza”. El otro que juega fuerte en ese concepto, que le tratan de hacer entender a Milei, es Sebastián Gurmendi, gerente para Argentina y Uruguay del banco francés Credit Agricole, un ceo con muchos intereses en la exportación.

Rosatti, CFK, Guzmán y El Salvador

Horacio Rosatti, el titular de la Corte, deben sentir zumbar sus oídos de manera frecuente porque su nombre es habitual en el chat “Dolarización”. El año pasado, un mes antes de las elecciones, el supremo habló en un acto público y sentó posición sobre el tema, sin siquiera que le pregunten."Si una dolarización elimina la moneda argentina, es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional", afirmó. Y les recomendó a los entonces candidatos, “leer la Constitución". "Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina. No es posible regular el valor de la moneda de otro país. Esa fantasía hay que terminarla", remarcó. Concluyo además que en torno al tema dólar "se ha planteado un debate maniqueo, al estilo argentino. De un todo o nada”.

En los últimos días, el tema dolarización fue abordado, directa o indirectamente, por Cristina Kirchner y Martín Guzmán. La ex presidenta entiende que es el plan de Milei y objetivo final, el ex ministro, en tanto, aseguró que ya está ocurriendo vía destrucción del peso y la creación del Bopreal, un bono para empresarios que ponen pesos y se comprometen a recibir dólares en 2027, es decir, un escenario futuro de una economía dolarizada.

Los dolarizadores, en tanto, creen lo contrario y citan el modelo de Panamá y hasta algo similar a El Salvador. Los que están en contra aseguran que la dolarización, precisamente, va a calcar en Argentina el negocio delictivo de Las Maras salvadoreñas, la marginalidad y el narcotráfico. Todo lo contrario a lo que imagina Milei. De todos modos, el mandatario ya logró convencer a Caputo, que entró al gobierno rechazando la dolarización y hoy no la ve con malos ojos.

"Toto" le da like al Forbes dolarizador

Hace unas horas, una periodista de La Nación Más subió a su cuenta un video donde Steve Forbes, uno de los editores de la revista de negocios más grande del mundo le pone a Milei los mismos plazos para dolarizar que los empresarios argentinos. “Si no dolariza inmediatamente la economía, no tendrá éxito (...) sobre sus hombros descansa no solo el futuro de su país, sino también la causa de la libertad y de los libres mercados del mundo", expresó el personaje en cuestión.

La situación hubiese pasado desapercibida si no fuera porque el ministro Caputo retomó el mensaje y escribió en su cuenta de X. "Ya lo dije antes y lo repito, nuestro presidente es hoy una de las 5 personas más influyentes del mundo. Mucha gente en nuestro país no tiene idea la dimensión que ha cobrado su prédica. Los ojos del mundo están mirando lo que pasa en Argentina", detalló el funcionario, dándole curso a la versión de que el gobierno de Milei camina hacia una dolarización rápida, que ni siquiera tiene como principio el refuerzo de reservas, sino más bien la destrucción del peso.