El presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, expresó este lunes que el presidente Javier Milei evalúa dividir "en tres o cuatro leyes distintas" el mamotreto de la ley ómnibus, al tiempo que volvió a hacerse cargo del error en la interpretación del reglamento en el recinto el martes pasado, cuando mandó de vuelta el proyecto a comisión sin tener en cuenta que así se caía su aprobación en general. “Me confundí”, reconoció.

"Primero vamos a evaluar. Tenemos distintos temas de seguridad, justicia, educación y cultura. Se puede mandar de vuelta la ley o dividir en tres o cuatro leyes distintas", postuló Zago, que tras su confusión quedó señalado como uno de los responsables del papelón legislativo del Gobierno.

El diputado planteó que una de las opciones que baraja el Gobierno es "hacer leyes más pequeñas para poder evaluar y discutir en distintas comisiones y avanzar". De todos modos, la posición de Zago no es mayoritaria dentro de LLA, donde se barajan otras opciones para avanzar en el programa de ajuste de Milei y su ministro Luis Caputo. "Eso lo decidirá el Gabinete en su conjunto, cuando llegue el Presidente", se atajó.

"Yo me confundí en un momento que dije 'no, por el articulo no, en lo general', pero bueno, era volver a foja cero, que vuelva a comisión y la comisión volverá a sacar un dictamen, votar en mayoría y después articulo por artículo", se sinceró.

Además, recalcó que al oficialismo lo tomó "por sorpresa" que iban a ser votados también "los incisos" de cada artículo porque sólo estaba "acordado que votábamos por capítulo y después por artículo".

"No pensábamos que se iban a desmenuzar. Del artículo desmenuzado a ocho incisos, ya nos habían votado cinco en contra, eso no estaba previsto, no estaba dialogado", detalló, y agregó que "por eso decidimos pedir cuarto intermedio".