El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) era un aporte económico que el Ejecutivo Nacional giraba a las provincias para mejorar los sueldos docentes. Ese plus salarial estuvo vigente desde 1998 hasta enero 2024, pero el Gobierno nacional no renovó el decreto que extendía su validez. Los sindicatos advierten que si no se recompone ese ítem salarial peligra el inicio de clases en todo el pais.

El FONID fue implementado a finales de la década del 90' como consecuencia de las políticas de ajuste llevadas adelante por el entonces presidente Carlos Menem. El reclamo docente que desencadenó el pago de este incentivo incluyó un plan de lucha de 1003 días, además de la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.

La norma que creó el FONID fue la Ley N.º 25.053. En su Artículo 1°, establecia que el instrumento iba a ser financiado con un impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama, embarcaciones y areronaves.

Lo recaudado por es tributo iba a ser destinado "al mejoramiento de la retribución de los docentes, de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires", especificaba la norma.

El reclamo de Kicillof por reestablecer el FONID

El pago del FONID se realizó "durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas", manifestó el gobernador bonaernese Axel Kicillof a principios de febrero.

Pese a que los funcionarios nacionales se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida "el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes", protestó Kicillof.



Actualmente, esa suma representa, en algunos casos, hasta el 10% del sueldo, detalló el mandatario bonaerense. Su pago, "no es responsabilidad de las provincias" y, por ese motivo, "en el Consejo Federal de Educación, las 23 provincias firmaron una nota y reclamaron por este y otros fondos educativos".



Ante "la falta de certeza sobre el escenario presente y futuro respecto a la continuidad en las transferencias de los fondos referidos", los ministros provinciales exigieron una pronta respuesta del secretario de Educación, Carlos Torrendell, "de modo tal de poder delinear seriamente la política educativa en nuestras jurisdicciones”.

Por su parte, la senadora nacional y exgobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, junto a l senador Guillermo "Joao" Andrada anunciaron que presentarán en el Senado de la Nación un proyecto de ley que reestablece la vigencia del FONID.

