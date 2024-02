Un hombre fue detenido acusado del femicidio de su pareja, desaparecida desde hace 13 días, en tanto la madre de la víctima aseguró que el hijo de ambos contó que su padre atacó a la mujer con un cuchillo.



Fuentes policiales y judiciales confirmaron que el hombre apresado fue identificado como Darío Julio Céspedes Bogado, de 59 años y de nacionalidad paraguaya, quien es pareja de la joven desaparecida, Yohana Elizabeth Zamorano (29). En tanto, la otra persona detenida es una mujer a la que se le encontró en su poder el teléfono celular de Zamorano.



La joven fue vista por última vez el pasado 30 de enero, pero la familia recién realizó la denuncia sobre su paradero el pasado martes 6 de febrero. "La madre quería realizar la denuncia, pero el hombre lo dilataba diciéndole que ya iba a aparecer. Finalmente fue él quien la acompañó a la comisaría", dijo un investigador.



Si bien una fiscalía tomó una primera intervención, recién el pasado viernes por la tarde le fue trasladada la investigación a la fiscal Marina Rueda, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de Morón, especializada en Violencia Familiar y de Género, quien rápidamente tomó el expediente y ordenó varias medidas de urgencia.



Una de las diligencias solicitadas fue el análisis de la línea telefónica de la joven, que se estableció que estaba en funcionamiento, por lo que se ordenó un allanamiento en una vivienda donde residía una joven de 24 años, a la que se le halló el aparato, por lo que quedó detenida por el delito de "encubrimiento".



A raíz de distintas declaraciones de testigos y pruebas analizadas, los pesquisas establecieron que la última persona que vio con vida a Zamorano fue Céspedes Bogado, y que no se pudo acreditar que la mujer salió de su domicilio el pasado 30 de enero. Fue entonces que se solicitó la detención del hombre, concretada en el día de ayer por agentes de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Tres de Febrero de la Policía Federal Argentina (PFA).



El acusado se negó a declarar ante la fiscal Rueda y quedó imputado por el "homicidio agravado por el vínculo", entre otros delitos, que prevé una pena de prisión perpetua. En tanto, en la vivienda que compartía con Zamorano, en Nazca entre Montes de Oca y Sayo, El Zorzal de Merlo, se secuestraron varios elementos, entre ellos un acolchado y una lona "con machas color pardo rojiza" que serán peritadas para establecer si son rastros hemáticos.



También se incautó el DVR de las cámaras de seguridad privadas que el hombre tenía instaladas en la vivienda. Él le dijo a la madre de la joven desaparecida, llamada Mónica, que no funcionaban cuando ella pidió revisarlas para ver si había registro de su hija saliendo de la casa. "Me dijo que había salido a las tres de la madrugada, le pedí ver las cámaras y me dijo que no funcionaban. Nunca le creí. No sé qué hizo con mi hija", sostuvo la mujer ante las cámaras del canal Crónica HD en relación a las explicaciones que la había dado el detenido.

Mónica también contó que el hijo de la pareja, de dos años de edad, le dijo que el hombre "cortó con un cuchillo" a su mamá, y que "le salió sangre". "Él (por Céspedes Bogado) me mentía en la cara. Me dijo que esperara unos días más que mi hija iba a aparecer. Creo que mi hija está muerta, quiero pensar que no, pero ya son varios días", sostuvo Mónica. Tanto la mujer como su familia afirmaron que "Johana vivía peleando con el marido" y denunciaron que el hombre "vende droga en la zona de Pontevedra".



"El hombre había dicho que la mujer se había ido con unas prendas que luego fueron halladas en la casa que compartían", señaló una fuente con acceso a la causa. En tanto, agentes de la PFA realizaron en la vivienda y en un baldío continuo la búsqueda de la mujer con canes entrenados para la búsqueda de restos humanos y rastros específicos.