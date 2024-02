¿Por qué la filosofía política no puede ser también para las niñeces y las adolescencias? se preguntó la Editorial siglo XXI. Fue bajo esa idea que nació esta nueva colección dirigida por Laura Leibiker y que reactualiza la que la escritora Graciela Montes lanzó en los ’80, en plena apertura democrática. ¿Qué es esto de la democracia? es el primer libro, ilustrado por Penélope Chauviées, pero al que le siguen otros sobre la justicia, los derechos, las redes sociales, cómo nos informamos y qué leemos. Además están editando un album de Liliana Bodoc, ilustrado por María Wernicke, que integrará también la colección.

¿Cómo nació la idea de la colección?

--Fue una idea de Carlos Díaz, el director de la editorial; él me convocó y me interesó mucho desde el principio. Una de las cosas que me venía todo el tiempo a la memoria era la colección Entender y participar que había sacado la editorial Libros del Quirquincho en los ’80 porque sentía que había un eco ahí, pero tampoco me los acordaba exactamente, así que me fui a buscar la colección, que luego salió con Página 12 en los ‘90 y me parecían tan actuales. Sentía que era una información tan necesaria para los y las lectoras de hoy que me fui a hablar con Graciela Montes y la verdad es que encontré una escucha espectacular, un interés enorme. Entonces pusimos manos a la obra y armamos un equipo autoral, con autores que ya escriben para la editorial y con otros con las que queríamos trabajar. Graciela se entusiasmó un montón y se puso a escribir textos nuevos.

¿Es una colección sobre educación ciudadana?

--Claro, les explica a los chicos, como lo hacía Entender y participar, qué es la democracia, cómo funciona, cómo funcionan los poderes. Todo esto abre una cantidad de temas explicados de una manera muy sencilla, muy accesible, pero muy sólida también. Además están revisados por especialistas, para cada temática. Estamos trabajando en el segundo que es sobre cómo funciona la justicia, reactualizando el de los ’80 porque han pasado muchas cosas en estos últimos 40 años.

¿También se pueden leer en familia?

--Es lo que estamos descubriendo con estas ediciones, yo estoy alucinada con las cosas que estoy aprendiendo en cada edición. La estructura de estos libros son preguntas y respuestas, son libros muy dinámicos e intentamos que sean más bien de abrir temas, discusiones, debates. La idea es seguir investigando en la vida cotidiana a ver cómo funcionan estas cosas que están dichas en la Constitución, entonces esta estructura de pregunta respuesta hace que ante cada pregunta, tengamos que pensar si esa es la respuesta adecuada o si hay otras respuestas posibles.

El primer libro ya salió, ya está en la calle, se llama Qué es esto de la democracia. Es una reedición, pero completamente nuevo. En este caso Graciela Montes lo reescribió por completo. Además de que la rediseñamos y la re ilustramos: cambió el diseño, cambió la ilustración, también el contenido, actualizamos un montón de cosas que cambiaron porque aquellos textos eran previos a la constitución del ’94; los textos originales cambiaron porque además cambió el mundo y cambiaron las infancias entonces Graciela hizo un laburo espectacular lo actualizó.

¿Qué contenidos abarca?

--Se habla de la democracia, pero también se va al pasado y se cuenta cuáles eran los diferentes tipos de gobierno previos en la democracia, entonces habla de la democracia griega, pero también de los reyes, de los señores feudales y de por qué cambió eso, qué fue lo qué pasó, cómo fueron las revoluciones. También cuenta que hubo democracias que no eran completas donde no podían votar las mujeres o quienes no eran considerados ciudadanos.

Laura Leibiker, editora de la colección para infancias y adolescencias de Siglo XXI.

¿Y el segundo de qué trata?

--El segundo libro que sale ahora el mes que viene es Cómo se hace justicia y en este lo escribieron entre Graciela Montes y Paula Bombar. Y ahora estamos trabajando en el tercero que es por qué hay tantas provincias, porque también hablamos de por qué somos una república. El tercero es de Graciela Montes y José Natanson.

¿Para qué edades los pensaron?

--En su momento los pensamos para chicos chicos, pero nos dimos cuenta de que en realidad era para chicos y chicas de 9 pero también de 12 y 13. Lo pueden leer en familia porque la verdad es que abre como muchos interrogantes y muchas ideas. Graciela no dice obviedades ni verdades absolutas, no intenta clausurar la conversación. Como ella siempre dice, hay que ir siempre para atrás, hay que darles contexto a los lectores, porque claro los chicos no vivieron, por ejemplo, la dictadura.

Es fundamental conocer la historia, no darla por sabida, ¿no es cierto?

--Claro, supusimos que debían saber sobre la dictadura pero hay que seguir construyendo constantemente. Hablar del plan económico de Martínez de Hoz, volver a introducir estos temas en las casas, en las familias, en las conversaciones. Entender que la democracia se fue perfeccionando y se sigue perfeccionando. Ahora estoy realizando justo el texto de derechos y es complejo porque estamos hablando de derechos pero en muchos casos no se cumplen, entonces problematizamos eso que por más que sean ley, por más que estén en la Constitución, cómo puede ser que haya gente que no los tenga y qué podemos hacer con eso porque si vos no podés hablar de eso, en realidad es muy corto lo que podes decir, es como un cuento de hadas, como una fantasía. Entonces la idea de estos libros es trabajar desde la no ficción, problematizando ciertas cuestiones, por eso creemos que son súper útiles para un diálogo en las casas con las niñeces y adolescencias. Y tenemos además un texto inédito de Liliana Bodoc que va a salir próximamente.