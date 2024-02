El diputado nacional Pablo Yedlin aseguró por AM750 que el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, “se equivocó” al acompañar la ley ómnibus y romper el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados. Al respecto, aseguró que el tiempo le dio la razón y que, lejos de beneficiar a la provincia, el Gobierno nacional ajustó los envíos de fondos a todo el país.



“Yo me quedé en UxP. Le aclaré (a Jaldo) cuáles eran mis ideas y mi preocupación porque esta decisión se tomara. Es la intención de un gobernador que quiere gobernar la provincia con una situación económica y financiera muy complicada, que pretende en estos cuatro años que siguen, que es mucho tiempo, generar el mejor vínculo con el Gobierno nacional”, puntualizó Yedlin.



Para Yedlin, hoy los datos le dan la razón. "Tenemos un Presidente que no ha hecho ninguna diferencia entre las provincias que lo acompañaron y las que no. Las transferencias se han cortado para todas. No hay ninguna diferencia en haber sido más o menos orgánicos con las ideas de este presidente”, señaló.

En este brutal combo de ajuste fiscal que está llevando adelante el Gobierno sin una lógica o prioridad determinada, está el Fondo Nacional de Incentivo Docente -que conforma una parte importante de los salarios docentes de todo el país-, fondo que, explicó el diputado, estaba previsto en la ley de presupuesto para ser pagado.

“En la reconducción del presupuesto, este Gobierno decidió, a pesar de que estaba en las planillas y devengado para pagar, retirarlo. Es una decisión exclusiva del Gobierno nacional. Lo hace con el mismo criterio con el que no llama a la paritaria nacional, que por ley tiene que hacerlo de forma obligatoria”, señaló.

Y añadió: “Este Gobierno llegó con la intención de generar un cambio. Pero no un cambio donde nos dejen sin clases, donde los docentes no puedan trabajar; no donde desfinancien a las universidades en un 200 por ciento. Y lo mismo pasa con el Conicet y los ministerios”.

“Si esta era la manera de llegar al equilibrio fiscal, no era tan difícil. Porque lo que no se va a poder adecuar no son los fondos, son los argentinos los que no se van a adecuar. Desde el bloque hemos decidido ir viendo cómo podemos proteger algunos de estos derechos y por eso es este proyecto de ley que sostiene por cinco años el Fondo de Incentivo Docente”, finalizó.