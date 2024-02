Los gobiernos provinciales agudizan con firmeza las críticas al presidente Javier Milei por la quita arbitraria del envío de recursos como el Fondo de Incentivo Docente y el compensador para el transporte público en el interior del país. Además, le exigen al mandatario que frene al ataque y advierten que se podría desencadenar una situación dramática.



Entrevistada por AM750, la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, explicó que por este motivo diversos vicegobernadores de todo el país y de distintos partidos políticos decidieron salir a manifestarse y expresar su preocupación por la actual situación económica en la que se está poniendo a las provincias.

“El Gobierno ha decidido avanzar sobre los recursos de las provincias y afectar a los vecinos y vecinas. Cuando el Presidente toma la decisión de quitar los fondos compensadores del transporte y de quitar el fondo de incentivo docente está afectando los servicios de educación y transporte”, señaló.



“Pero también (ponen en riesgo) los salarios de la gente que estaba trabajando en esas áreas. No es una cuestión de una provincia. Pasa en todas las provincias. Se pone en riesgo el inicio de las clases y el servicio de transporte en cada provincia. Hemos manifestado esta gran preocupación”, señaló Madera.

Por eso, no dudó en catalogar esta situación como “un modelo económico que va a causar un daño en el desarrollo de cada provincia”. Y que se sostiene sobre la base de “una gravedad institucional y política nunca vista”.

Sobre el caso particular de La Rioja, dijo: “Estamos en serias dificultades económicas en la provincia. Está impactando ya en la ciudadanía. No solo son estas dos últimas medidas, es la decisión que tomó en diciembre cuando devaluó un 120 por ciento. Y sumado a la decisión de no enviar los fondos extra coparticipables”.

A lo que se le suma el agravante de la falta de diálogo e, incluso, funcionarios en carteras claves: “Cuando van los ministros (a Buenos Aires), no hay una política pública que se esté llevando adelante. Estamos ante una gravedad institucional y política nunca vista”.

Por eso, finalizó: “Hay que recordarle al Presidente que tiene la obligación, moral y política, de garantizar el desarrollo de las provincias. No puede retener los fondos que todas las provincias aportamos para que el Gobierno distribuya de manera justa. Esto nos pone en una situación de alerta permanente”.