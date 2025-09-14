Vittorino Pacheco vuelve a escena y con nueva versión. La historia de este personaje surgió durante la investigación dramatúrgica de Gustavo Di Pinto y David Anica con el grupo Esse Est Percipi. Hubo muchas puestas en escena para la historia de este “tipo extraño, fabulador, pésimo artista, que no oculta la desesperada distancia que lo separa de la gente”. Fue estrenada originalmente en 1998, declarada de Interés Municipal por el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario en 2017, y obtuvo los premios Mejor Obra y Mejor Dirección en el Festival Iberoamericano “Cumbre de las Américas”, realizado en Mar del Plata en 2018.

Desde el grotesco criollo y con procedimientos del teatro posmoderno, Vittorino Pacheco se hunde en preguntas existenciales sin respuestas, a partir de dos personajes -Él y Ella- que deambulan, recuerdan y se recriminan. Humor y tragedia en esta nueva puesta, que es una relectura de su última versión, con Vittorino (Santiago Pereiro) enfrentado a una Ella rota y dividida en seis intérpretes y una sola presencia.

Vittorino Pacheco podrá verse los domingos de septiembre y octubre a las 20, en La Orilla Infinita (Colón 2148), con dirección de Gustavo Di Pinto (dramaturgia de Di Pinto y David Anica) y actuaciones de Santiago Pereiro, Evangelina Chávez, Clara Galindo, Ayelén Cano, Martina Berra, Analía Saccomanno, Rocío Rosas Paz y Gustavo Di Pinto.