El año pasado la presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de la USAM se paró frente a dos mil personas en una asamblea para defender la universidad pública y dijo: “No nos echen la culpa a nosotrxs los jóvenes porque ganó este tipo, esto es culpa de ustedes los adultos”. La referencia era a la victoria de Javier Mieli y la anécdota la recuerda Teresa Pérez, trabajadora en esa escuela y educadora en José León Suarez: “Hay una canción de Wos que dice ´Estamos preguntando bien y nadie nos da respuesta´ y para mi es eso, los pibes están preguntando, están cuestionando las reglas y nosotros no les estamos dando una respuesta. “¿Cuál es la respuesta del Estado que te cuida?: que tenés que esperar, que hay que ganar las elecciones, que no hay plata. Pero el problema no es que están pidiendo que le resuelvas un problema, están pidiendo que lo escuches”, dice Teresa que tiene 41 años y milita desde muy joven.

“Nunca una generación puede borrar su condición de responsable frente a quienes vienen”, dice la socióloga Maria Pía Lopez a propósito del crimen de Brenda, Morena y Lara. Mucho se habló en torno al voto joven y masculino a Javier Milei en 2023, la mayoría de las veces con un tono culpabilizante hacia los sectores populares que eligieron a un gobernante que en medio de una de las crisis más profundas de su mandato elige llenar un estadio y cantar canciones en el Movistar Arena. Para quienes no simpatizan con el gobierno e incluso para quienes sí, la escena fue vergonzante, disociada, insultante y grotesca; sin embargo, aseguran que se trató de una estrategia del presidente para “reconectar” con las juventudes que apostaron a su proyecto de país en 2023.

¿Futuro o alargamiento de presente?

El mundo padeció un achicamiento durante la pandemia, los espacios de encuentro se redujeron a la familia y a los primeros cordones de relaciones, los celulares agrandaron el territorio virtual y los jóvenes estuvieron en el centro de ese cambio de paradigma: “Hay que empezar a escuchar eso que las pibes y los pibes nos pueden decir, eso que nos dicen habla mucho más sobre el futuro que de lo que nosotros podemos planear cuando les decimos ´armá tu proyecto de vida´. Ellos tienen mucha más información sobre el futuro que nosotros. Si quieren romper todo es porque no hay que esperar y ver cómo hacemos”, explica Teresa que ve cotidianamente la angustia que padecen los jóvenes pero también una alta demanda de escucha no atendida.

“La peregrinación a Luján tuvo más gente que nunca y eso es porque en los barrios la promesa de futuro es el reino de los cielos. La gente pobre tiene más desorganizada la vida y entonces el futuro son las uñas esculpidas y las pestañas postizas, o las llantas”, dice Teresa y agrega “Siempre está el que te dice ´este se gasta la guita en un 15 y no ahorra´ pero acá la idiosincrasia de los barrios populares es alargar el presente y disfrútarlo al máximo y ni hablar en las juventudes y las infancias”, explica.

Para Teresa las instituciones chocan mucho con esa percepción del tiempo, un ejemplo es la universidad: “Fuimos a la Universidad de San Martín para que los pibes se vinculen con ese espacio y ellos se dan cuenta que es muy difícil entrar en ese esquema”. Ella aclara que llevan a les estudiantes porque entienen que es importante ese vínculo entre escuela y universidad: “Los pibes nos decían: ´Nos traen acá para ver cómo ellos están mas avanzados que nosotros`. Y a mí me quedaron esas palabras, de que los pibes la tienen re clara, que no se comen que ir a la universidad es lo que viene, en esa visita los pibes estaban diciendo algo muy concreto”, concluye.

Desde el arte y el acompañamiento, muchos barrios tienen talleres para los jóvenes. Espacios ultra necesarios en tiempos donde prolifera el individualismo de la timba financiera y el sálvese quien pueda.

¿Qué dicen les pibxs?

Orilleres es un espacio de organización centrado en el arte y la cultura que existe en el barrio 21-24 desde hace 15 años. La iniciativa surgió a partir de conectar talleres que estaban sucediendo de manera aislada, juntarlos y poder armar un colectivo en función de generar un espacio de pertenencia desde el arte, la contención y el acompañamiento. Muchas de las pibas y pibes que asistieron a los talleres en su infancia hoy son talleristas que reciben a otros que están en el lugar que ellos estuvieron. Es un recorrido vital que permite vislumbrar esa responsabilidad de la que habla María Pía López hacia “los que vienen”, niñes que llegan a Orilleres son recibidos por jovenes que estuvieron en ese lugar y que son del barrio, el planteo es una vida posible en común y en el presente.

Lucas tiene 22 años y participa en el espacio desde chico: “Hace más de tres años estoy dando un taller de freestyle para los chicos junto con mi grupo que se llama Angel Crew”, cuenta. Le preocupa que muchos jóvenes en el barrio no piensen en salir adelante y que no tengan referencias que los motiven: “Hoy las referencias que encuentra la juventud están muy alejadas de lo que es un barrio, viviendo en un mundo que nada tiene que ver con lo que nosotros transitamos todos los días y en un punto hasta ficticio. Entonces se preocupan por llegar a ese estilo de vida cuando en realidad la vida puede ser más simple y más alegre”, dice.

Para él hay que tener una base muy sólida para no caer en la droga o ser parte de la violencia cotidiana que hay en los barrios: “Desde mi punto de vista la veo esperanzadora a la vida en el barrio porque desde chico formé parte del espacio y alguien se ocupaba de que yo me instruya, de que le tome cariño a la música y hoy en día es lo que los talleristas queremos dejar también para los que vienen”, dice Lucas.

Dariana tiene 22 años, también es del barrio, es parte de Orilleres desde hace 4 y da talleres de danzas urbanas: “Me preocupa ver cómo los pibes crecen sabiendo que el barrio es así, sin cloacas, sin pavimentación, con cables que son un peligro y que todo esté mal hecho y que nos tengamos que acostumbrar a que sea así”, se lamenta.

Margo tiene 22 años y participa de Orilleres desde que tenía 7, vive en el barrio justo enfrente de la sede del colectivo. La geografía en el barrio fue un golpe de suerte: “Orilleres siempre fue mi segundo hogar, participé de todos los talleres habidos y por haber”, cuenta con mucha admiración hacia el colectivo. Hoy da clases de serigrafía y de artes plásticas: “A mi me salvó, es un espacio artístico de contención y de encuentro. Acá se le presta atención a la salud mental de les pibis que es el gran problema de los barrios populares”, explica.

La tragedia

Matias Osorio vivía en el barrio de Zavaleta, estudió enfermería y comenzó a trabajar en el Hospital Italiano, ese camino significaba para él un proyecto de vida que escapaba al estigma que hay sobre los pibes de la villa. Sin embargo, su trabajo precarizado en el Hospital no le alcanzaba para vivir, lo dejó y probó con las crypto pero le fue muy mal, perdió dinero que había pedido prestado. También fue uno de los estafados en el caso LIBRA y se endeudó con narcotraficantes que aprovechan esta situación en los barrios. Hoy está involucrado en el asesinato de Brenda, Morena y Lara por ser quien presuntamente filmó y transmitió las torturas a las chicas. La historia es devastadora, traza en una trayectoria vital lo peor que una sociedad puede darle a los más jovenes. Y más devastador aún es que el Estado lo único que tiene para proponer son más penas y castigos: la semana pasada, Patricia Bullrich anunció junto al presidente el proyecto para modificar el código penal, una apuesta por aumentar las penas y crear nuevos delitos situados en los lugares más vulnerados.

“En un contexto mercantilista y meritocrático, la sociedad interpela a los pibes como consumidores y entonces aparece la cuestión de la inmediatez, de tener todo ya y es lo que se termina imponiendo. En el barrio, hay distintas plataformas que proponen conseguir dinero de manera inmediata y eso es algo que la mayoría de las veces no sucede y entonces los pibes terminan expuestos, endeudados y en una situación de la que les es muy difícil salir”, dice Laura Frattini referente de Orilleres.

La experiencia de este colectivo da cuenta que es posible ofrecer proyectos que amplien el horizonte, que generen expectativas por fuera del dinero y el consumo, sin duda que con un esfuerzo supremo: “Siempre se enfatiza lo que los pibes no pueden o lo que no quieren, en lugar de pensar la complejidad y la heterogeneidad de las prácticas que tienen los jóvenes en los barrios, cuando tienen un montón de sus derechos vulnerados, donde hay un montón de violencias que los atraviesan, ellos abren posibilidades a proyectos vitales como este”, añade Laura en diálogo con Las12.

La escucha y una mirada amable son la condición que demandan, no porque sean el futuro sino porque quieren ser parte del presente. Desoir esa premisa clave es habilitar la tragedia de la que hoy hay más naufragios que orilleres.