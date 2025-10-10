La casa sigue siendo el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia: desde el 1° de enero al 30 de septiembre de 2025, se cometieron 167 femicidios y vinculados de mujeres y niñas. Los datos del informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, revelan que 166 hijas/hijos quedaron sin madre, el 52% menores de edad, mientras que el 59% de los agresores son varones parejas o exparejas. El 63% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar.

“Si bien los femicidios abarcan el territorio nacional, en términos absolutos Buenos Aires sigue siendo la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Córdoba y Chaco”, subraya el informe, que relevó 1 lesbicidio, 1 transfemicidio y 12 femicidios vinculados de varones adultos y niños, lo que concluye en 181 víctimas de violencia de género en nueve meses.

El documento también se refiere al triple femicidio de Morena, Brenda y Lara, las jóvenes torturadas y asesinadas por grupos narco en el conurbano bonaerense. “En estas últimas semanas, dos ´seudo publicidades´ difundidas en redes sociales mostraban cómo cuando una mujer ´molesta´ se la mete en una bolsa y se la elimina. ¿Premonitorio? No. ¿Naturalizado? Sí. El miércoles 24 de septiembre, Morena Verri y Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, fueron encontradas asesinadas en Florencio Varela. Hablemos de violencia de género, violencia económica, explotación sexual, red de trata, narcocriminalidad, redes sociales. Todo tiene que ver con todo, y las mujeres somos objeto de una crueldad inimaginable, nuestros cuerpos se transforman en campo de batalla.”

Desde la organización consideran urgente incorporar la categoría específica de femicidio en contexto de narcocriminalidad. “Tiene en cuenta las desigualdades estructurales propias del patriarcado, que posibilitan a las redes narco utilizar a las mujeres como objetos para sus propósitos, hasta la muerte misma. Desde 2023 hasta hoy, registramos 70 mujeres asesinadas en contexto de narcocriminalidad.”