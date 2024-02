El senador nacional de La Libertad Avanza y productor agropecuario Francisco Paoltroni sostuvo que la economía se normalizó "hace 45 días" y que el ajuste de Javier Milei "es un esfuerzo tremendo, pero no hay magia".

Además, planteó que el plan económico del Presidente "se dijo durante toda la campaña y la gente apoyó": "Si uno busca en YouTube un tutorial de cómo bajar la inflación en Israel, estamos haciendo eso", declaró Paoltroni en AM750.

Por otra parte, el senador habló de las dilaciones para el tratamiento del DNU 70 en el Senado, un reclamo que hizo el bloque de Unión por la patria a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Según Paoltroni, las demoras se deben a que aún no se conformó la bicameral a cargo del tratamiento del DNU 70/2023 en Parlamento: "De todos modos hay 100 DNU pendientes de tratamiento del gobierno de Alberto Fernández", aseguró en Toma y daca.

En esa línea, confirmó que el próximo viernes 23 de febrero se convocó a sesión preparatoria para nombrar a las nuevas autoridades del Senado para todo el período de sesiones ordinarias.

El senador formoseño se refirió también al paso de la ley ómnibus por el recinto, aseguró que "sirvió para que muchos queden expuestos" y apuntó contra la diputada y excandidata a gobernadora por LLA, Carolina Píparo: "Votó en contra, es oposición".

Por último y consultado por los agravios y acusaciones del Presidente contra la actriz y cantante "Lali" Espósito, Paoltroni consideró que se trata de "formas muy personales" y se manifestó en contra de que "con el impuesto de todos tengamos que financiar las fiestas de pocos".

"Yo soy un ciudadano que generó trabajo y pagó impuestos durante tres generaciones en Argentina y a mí no me interesa que mis impuestos se liquiden de esa manera, para escuchar una canción que no escucho y si quisiera pago la entrada", concluyó.