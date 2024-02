La secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, analizó el acuerdo paritario del 20 por ciento que el gremio docente alcanzó este jueves con la administración de Axel Kicillof, y aseguró que el gobernador "puso los fondos que Nación no mandaba", situación que "pone en peligro el inicio de clases".



La dirigente sindical dijo que el encuentro mantenido el jueves con representantes del gobierno bonaerense "tuvo mucha complejidad, porque estábamos discutiendo solo una parte del salario, el que le corresponde a la provincia". Y celebró que "en la paritaria provincial pasamos de un salario de 325 a 355 mil pesos, con el último aumento, porque el gobernador Kicillof de una manera increíble, puso los fondos que Nación no mandada".



En esa línea, cuestionó que "hay un Estado nacional que debe hacerse cargo, y es la primera vez que no tenemos Ministerio de Educación".



La secretaria adjunta de Suteba indicó que "la quinta hora de trabajo en la provincia, sumada a la jornada completa, se pagaba a los docentes con los fondos de Nación, al igual que el con el plan FINES".



Sobre el fracaso en la negociación por el salario mínimo puntualizó que "no sorprendería que la gestión nacional quisiera imponer un número", y advirtió que "están poniendo en peligro el inicio del ciclo lectivo, tanto para las escuelas privadas como públicas".



El jueves último la provincia de Buenos Aires acordó con las autoridades de los gremios que representan a los trabajadores docentes y de la ley 10430 otorgar un nuevo tramo de aumento salarial del 20% para febrero de 2024, que incluye también el compromiso de reapertura de las negociaciones en marzo.



"Todos los gremios de la ley 10430 aceptaron la propuesta, mientras que, por parte de las y los docentes, algunos gremios aceptaron la propuesta ad referendum, mientras que otros la valoraron positivamente y la llevarán a consideración de las bases", informó el gobierno de Kicillof.

La cola de los reclamos

La situación de los fondos no girados a las provincias golpea centralmente a la docencia a partir de la eliminación del Fondo de Incetivo Docente (FONID) que representa una suma que engorda el sueldo de los maestros y profesoras entre un 5 y un 20 por ciento.

Buscando evitar las complicaciones que esa medida puede representar para las administraciones provinciales y el consecuente daño al funcionamiento del sistema, el gobernador Kicillof y el diputado nacional Máximo Kirchner, presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, enviaron un proyecto a la Cámara Baja para intentar asegurar la continuidad del FONID que fue ingresado con el viernes con la firma de una quincena de legisladores nacionales de Unión por la Patria.

“Nos encontramos con un gobierno que a la crisis económica preexistente la azota con medidas de ajuste salvajes sobre toda la clase trabajadora en general y a las y los docentes en particular", dice el proyecto entre sus fundamentos, y advierte que la situación para nuevamente a la gestión nacional en el punto medio del camino entre "los hechos y las falacias". "No pueden declamar que les preocupa la educación y que es prioridad que los niños, niñas y jóvenes tengan clases y a la vez castigar a las y los docentes como reprimenda por no poder manejar situaciones coyunturales por impericia propia”, asegura y afirma que “los recursos del FONID deben ser una política permanente, hasta tanto las asimetrías salariales de los y las docentes de todo el país sigan existiendo”.